Entre colores psicodélicos como a él le gusta, el artista alemán Erik Parker, inspirándose siempre en la subcultura estadounidense, llega a Málaga con su "Easy Freedom", su nueva exposición y la más importante hasta la fecha en su trayectoria artística.

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC) será el encargado de presentar esta exposición, comisariada por Fernando Francés, con una visión retrospectiva del artista. Una vuelta a sus orígenes que llegará este verano a Málaga para que todo el mundo pueda intentar entrar en la mente de este artista, aunque sea al observar durante unos minutos su exposición.

La muestra de esta exposición está formada por casi 40 obras con técnicas diversas, que han sido realizadas durante su trayectoria artística desde que empezó en el 2000 hasta hoy día. Entre sus obras, destacan los paisajes con abundante vegetación y pinturas figurativas marcadas por el uso de una paleta de colores saturados y fluorescentes. Esto refleja mundos paradójicos que llegan a tener un toque de realismo a pesar de los colores fosforitos y la atribución de estos a objetos que en la vida real son de otro color.

Entre sus técnicas más utilizadas se encuentran el collage y la aplicación del aerógrafo, lo que da lugar a obras psicodélicas con tintes marcados por la ironía. Su trabajo está caracterizado por el uso de acrílicos con la mezcla y nombramiento de sus propios colores llegando a utilizar hasta 200 tonos distintos en cada pintura. Esto ocasiona un resultado bullicioso, contrastado y reconocible del artista.

El trabajo artístico de Parker es un reflejo de la crítica al panorama político, económico y social con referencias a los medios de comunicación, la cultura popular, la música y la historia del arte. "Easy Freedom" estará presente en el CAC desde el 24 de junio hasta el 28 de agosto.

Erik Parker, nacido en Stuttgart, Alemania, en 1968, estudió BFA en la Universidad de Austin, Texas, en Estados Unidos en 1996. Continuó sus estudios en Westchester, Nueva York, donde actualmente reside y trabaja.

Por otro lado, cabe destacar numerosas exposiciones individuales en su carrera artística como New Solitude, Over the Influence, Hong Kong, China (2020); New Soul, Mary Boone Gallery, Nueva York, EE.UU. (2019) y Millenial's Dilemma, HOCA Foundation, Hong Kong, China (2018); entre muchas otras.