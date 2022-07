«La única garantía que tiene el artista para conectar con la gente es la honestidad»

Después de varios epés, la navarra Natalia Lacunza, una de las voces más singulares de las que han surgido de Operación Triunfo, lanza su primer álbum, Tiene que ser para mí, que la confirma como un talento que va a la suya. «Siempre piensas en tener un mega hit que lo pete comercialmente, pero yo pienso que si tiene que entrar en la radio entrará y, si no, no pasa nada, yo solo quiero estar contenta con la música que hago y que el feedback sea lo que tiene que ser», dice.

Le paralizó la pandemia el despegue de su carrera. ¿Con qué ganas vuelve ahora?

Tenía muchísimas ganas de experimentar la sensación de tocar en festivales y pasarme un verano de gira, en el que la gente esté de pie y se relacione, en un ambiente mucho más libre. Es una etapa a la que nunca me había enfrentado y estaba deseando vivirla. Estoy muy emocionada, pero a la vez muy nerviosa. De repente el volumen de cosas es muy grande. Sacar mi primer álbum me imponía, no voy a mentir, no estaba supertranquila. La energía la traigo de casa, no la puedo apagar, estoy todo el rato nerviosa. Sacar un primer proyecto largo y empezar a girarlo por festivales es increíble. Y estoy ahí con mucha adrenalina.

¿Cómo describe Tiene que ser para mí?

Tanto a nivel sonoro como narrativo, de concepto, es un cambio constante. Como el proceso de empezar a ver lo que quieres de verdad, cuando quieres tomar un poco las riendas de tu vida, confiar en ti, y pensar que todo el esfuerzo es una recompensa. El disco va un poco sobre todo eso. He mezclado todo lo que me ha apetecido, tiene muchos géneros, hay unas historias que transmiten diferentes energías, con reflexiones acerca de la vida y la juventud. Hablo de lo que vivo.

¿Cuáles son sus influencias?

Consumo muchos tipos de música desde pequeña. Tengo referencias desde Frank Sinatra, a Queen, Neil Diamond. De ahora admiro a la neozelandesa Benne y de aquí, de España, a Rosalía.

Desde un prisma de artista joven, que produce música para ese público, ¿qué es lo que les engancha?

Nadie lo sabe, no tengo la fórmula mágica. Pero lo bueno es que la gente joven consumimos muchos tipos de música diferentes y lo hacemos porque nos emociona. A mí, personalmente, lo que me lleva a apreciar a un artista es que haga cosas muy genuinas, que se note que lo hace desde su propia percepción y honestidad. Es la única garantía para que conecten con lo que haces.

La etiqueta de triunfita, ¿es algo que le pesa?

Para nada. Habrá gente que lo juzgará más o menos. Pero ya se ha demostrado que por salir de un formato de televisión eso no supone que se tenga o no se tenga un buen producto musical o una historia que ofrecer. Es una experiencia que viví, que me enseñó un montón y me dio cosas buenas y no quiero renunciar a ello. Creo que vale más el trabajo que hagas después, que la gente diga, vale, es triunfita pero tiene un proyecto interesante y es una currante.