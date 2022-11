Si hay algo que afecta universalmente al patrimonio cultural material -arquitectura, arqueología, pintura o escultura, sea de la época que sea-, son los múltiples riesgos a los que está expuesto. En los veintidós años que llevamos de siglo han tenido lugar inundaciones históricas en ciudades como París o Venecia que han causado daños en varios museos; terremotos que han derribado castillos, como el de Lorca; planes de contingencia in extremis para evacuar las colecciones más importantes de algunos museos ucranianos durante la invasión rusa; mientras se ha agudizado el tráfico de antigüedades tras los repetidos saqueos a yacimientos arqueológicos iraquíes o los problemas en los sistemas de climatización de los museos ante las cada vez más frecuentes olas de calor, como sucedió en Florencia en 2017.

El Museo Picasso Málaga ha diseñado el seminario El futuro de nuestras colecciones, en el que se analizarán de la mano de expertos cuestiones y problemáticas en el ámbito de la conservación, volviendo la mirada al pasado con casos de estudio paradigmáticos y mirando al futuro con la aplicación de nuevas tecnologías y el compromiso con el cambio climático. La cita para analizar la conservación del patrimonio cultural material contará con, entre otros, expertos como Arturo Colorado Castellary, catedrático y profesor de la Universidad Complutense de Madrid; Helen Frowe, directora del Centre for the Ethics of War and Peace, Stockholm University, o Marta Suárez-Mansilla, abogada especialista en derecho del arte. Este seminario, gratuito y al que se puede asistir online o presencialmente, tendrá lugar el próximo 16 de diciembre. Las inscripciones ya pueden formalizarse en las taquillas y en www.museopicassomalaga.org.