El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) 'Francisco Hernández' de Vélez-Málaga acoge una nueva muestra titulada 'El espacio entre nosotros', realizada por la ilustradora Estefi Martínez, 'Pedrita Parker'.

La exposición está compuesta por 34 ilustraciones mediante las cuales los asistentes podrán explorar las relaciones interpersonales en la sociedad actual desde una perspectiva femenina y a través de obras inéditas.

La muestra se inaugura en la tarde de este viernes y podrá visitarse de manera gratuita hasta el 12 de febrero, según han explicado la concejala de Cultura, Cynthia García, y la autora.

García ha asegurado que "es un honor que este espacio cultural albergue por unos días las obras de esta reconocida ilustradora autodidacta malagueña y de nuestra tierra, concretamente de Benajarafe, para que ciudadanos y visitantes puedan disfrutar de su trabajo".

También ha destacado que "lo más llamativo de la muestra es que la artista ha intervenido en las paredes de la sala directamente, dibujando muchas de las obras que se pueden ver mediante el uso de rotuladores y acrílicos".

Por su parte, Estefi Martínez ha agradecido la oportunidad de exponer en su tierra, "en un espacio cultural tan maravilloso como el CAC de Vélez-Málaga".

Así, ha explicado que a pesar de llevar más de diez años siendo ilustradora profesional y poder haber escogido para la muestra obras ya realizadas "he querido realizar algo especial, mostrar el proceso de transformación profesional que he desarrollado estos años y hacer partícipes a los visitantes para que se sintieran parte de ella, por ello la he llamado 'El espacio entre nosotros', de mi misma como creadora y reflexionar sobre las relaciones personales que tenemos con otras personas dejando patente lo que soy yo y lo que son todos los que visiten la sala".