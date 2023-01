Estas invitaciones permitirán un acceso gratuito durante el mes de febrero a todos los museos y espacios culturales adheridos a esta iniciativa: Museo Picasso Málaga, Museo Casa Natal Picasso, Centre Pompidou Málaga, Colección del Museo Ruso, Museo Carmen Thyssen Málaga, la Alcazaba, Castillo de Gibralfaro, Museo de la Catedral y Museo Interactivo de la Música MIMMA, Museo del Vino Málaga, Centro Cultural Fundación Unicaja, Museo de Artes y Costumbres Populares de Málaga, Museo Unicaja Joaquín Peinado (Ronda) y Museo Rafael Lería (Álora).

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, hepatitis, sífilis y sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.