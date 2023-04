Hablando en Plata: el «beef» que no acaba

«Qué tristeza lo de HP». Lo resumía perfectamente el otro día Elphomega, amigo y colaborador durante años de Rayka, Capaz, Sr Narko y Sicario, o sea Hablando en Plata. El que para muchos es el gran emblema del hip hop made in Málaga terminó abruptamente en noviembre del pasado 2022, en medio de una gira de resurrección por su vigésimo aniversario; lo hizo de una muerte violenta, extraña y oscura, como las canciones de los malagueños. Entonces, Rayka (nombre real: Juan Peralta) y Capaz (Rafael Fernández Palenzuela) lanzaron un comunicado oficializando el adiós del squad «debido exclusivamente a problemas internos con Miguel Ángel Soler El Sicario»: «Queremos desligarnos de manera absoluta de cualquier actividad que presuntamente haya realizado esta persona. No tenemos nada que ver con él ni lo tendremos nunca más». Hoy, el beef alcanza nuevas cotas con dimes, diretes, memes y vídeos entre ambas partes que enlodazan la leyenda del combo.

Pero sigamos rebobinando porque la historia tiene miga. En el citado comunicado Rayka y Capaz (Sr Narko había abandonado las filas meses antes y se ha mantenido al margen desde entonces) se desvinculaban completamente de las presuntas estafas cometidas por Sicario. Soler, también artista, supuestamente no ha enviado a casi 50 de sus fans los cuadros que les había vendido (a entre 200 y 1.000 euros la obra). De otro lado, siempre supuestamente, Soler se quedó con los 10.000 euros que un inversor aportó para la grabación de 'Hard drive', un disco con el productor Hazhe para el proyecto de ambos, Nucleares. El propio Hazhe aseguró:: «Quiero dejar claro que yo no sabía nada de dicho trato que en su día hizo con un inversor por dicho valor para financiar la fabricación del disco. Fui yo quien lo hizo, invertí en él muchísimo trabajo y dinero. Tanto el máster como las copias las pagué yo, por lo cual me pertenecen».

Publicada la información en La Opinión de Málaga el 4 de noviembre del 2022, alguien que se identificaba como Sicario se comunicó al correo electrónico de lectores del periódico, asegurando que no se estaba contando toda la verdad y ofreciendo un teléfono para contactar con él. Se le enviaron emails y whatsapps para conocer su versión de la historia pero la persona jamás los respondió.

Durante unos meses Miguel Ángel Soler desapareció de las redes sociales pero hace unos días regresó, y con ganas de jarana, publicando en su cuenta de Instagram (@arcangel1miguel, es una cuenta privada) diversos stories en los que acusa a Capaz, por ejemplo, de «traicionar 30 años de amistad» y anuncia la salida de un single cuya portada son dos ratas ahorcadas dibujadas con sendas etiquetas en sus patas invitando a sus seguidores a identificarlas como C o R. Todo muy feo, desde luego.

Quizás por eso esta vez ni Capaz ni Rayka se han quedado callados. El primero escribió: «A los que defienden, lo indefendible, los que tiran la piedra sin siquiera saber lo que ocurrió. A ésos a los que no se la hicieron, ¡claro! A esos que no les deben nada, ¡claro! Ésos que fácil lo ven. Te están contando la movida como no es... Si te la cuentan como es ibas a estar defendiendo». Emoticonos de risas con lágrimas y dos hashtags: #teloregaloparatientero y #adoptarlo. También rehizo la portada del disco de Sicario 'Mitología Criminal' (2013) para retitularlo 'Mentirología Criminal'.

Por su parte, Rayka publicó un vídeo (lo primero y último que dirá al respecto, asegura). «No tengo que defenderme de nada. Tanto Capaz como yo queremos dejarle las cosas claras a este señor. Tienes mi teléfono, llámame y te daré las explicaciones de por qué se terminó esto. A ver si alguien le hace llegar este mensaje porque me tiene bloquedado. Yo no me escondo, estoy donde siempre, sabes dónde vivo, por dónde me muevo, qué necesidad tienes de hablar de mí y de mi compañero con esa mierda de que somos traidores. Traidor es eres tú, te has cargado toda una carrera. Si quieres saber los motivos, que los sabes ya de sobra, me llamas. Quiero que esto se termine ya, qué necesidad tienes de seguir llenándote la boca con mi nombre y con el de Capaz, qué coño te hemos hecho nosotros. Yo no engaño a nadie ni estafo a nadie". Lamentablemente, la cosa no se quedará aquí.