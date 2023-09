A los 16 años escribió una historia comenzando por el final. Hace dos años, la Inteligencia Artificial aún no había dominado nuestras vidas como lo está haciendo ahora, pero Alejandro Martínez ya preveía un futuro revolucionado por los avances tecnológicos. Estudia un doble grado de Matemáticas e Informática en Málaga, su ciudad de origen, y ha obtenido premios como campeón nacional en debate y en concursos sobre la economía y matemáticas. Un combo que ha querido unir en esta obra titulada 'Alveus', basada en tres actos y ambientada en un futuro en el que la tecnología ha sumido la sociedad en una depresión generalizada porque la IA ha tomado sus trabajos, pero la tecnología Alveus pretende salvar a la población y a los tres protagonistas de los que se verá su desarrollo y todo lo que pasa por sus cabezas. El libro está disponible tanto en físico como en Amazon de manera digital.

¿Cómo surge la idea de escribir un libro?

De una forma muy poco especial. Estaba hablando con amigo sobre una novela que me había marcado mucho y que quería leer alguna similar. Se me acabó viniendo a la cabeza un final concreto basándome en una situación en la que debían confluir muchas cosas para que se diera. Se lo comenté y nos pareció igual de interesante y me di cuenta de que debería escribir esa novela, porque es una historia que a mí me gustaría leer. Al final creo que es lo importante, escribir algo que a ti te gustaría leer. A partir de ese final que tenía en la cabeza, lo escribí yendo hacia atrás y llegando a un punto en el que todos podríamos estar de acuerdo de que es algo que podía pasar.

¿Dónde reside tu interés por la tecnología?

Me viene desde bastante pequeño, siempre he tenido mucho interés en ordenadores. De pequeño veía a mi padre trabajando y me acercaba a él cuando usaba Photoshop o algún programa así. Prácticamente desde los 5 años he estado muy cerca de la tecnología, y desde los 10 años he tenido un mayor interés en la inteligencia artificial.

¿El hecho de publicarla dos años después ha sido influenciado por el auge de las inteligencias artificiales?

Esta novela la escribí hace dos años pero ahora es cuando ha dado el 'boom' y he conseguido publicarla, y creo que es el momento perfecto para esto. Con 16 años la terminé y la fui mandado a gente cercana pero no veía posibilidad de publicarla. Ha sido ahora con el auge de la inteligencia artificial cuando he querido mostrarla al mundo y ver si alguna editorial me daba la posibilidad de publicarla, y así ha sido. Gracias a este momento tan particular he podido lanzar esta novela.

¿Abarca otros temas más allá de la tecnología?

La tecnología es el vehículo que lleva la narración, pero no es lo más importante. Esta novela es muy reflexiva, hablando del futuro intenta crear problemas reflejados en el presente que se han exagerado con el tiempo. Está dividida en tres actos, el primero y tercero es más narrativo, pero el segundo ocurre en la cabeza de los protagonistas y es una forma en la que ellos ven sus problemas, sus aficiones, cómo actúan durante la novela… Es una forma de conocerlos de cerca. La tecnología es la parte central de la narración, pero la narración no es la parte central de la obra.

¿Es complicado escribir sobre un tema tan complejo de manera que lo entienda quien no sepa sobre esta cuestión?

Es complicado, porque necesitas encontrar un balance entre no sentir que estás inventándotee cosas pero tampoco puedes entrar en tecnicismos muy complejos porque haces perder el interés en la obra. Hay que buscar el balance entre la veracidad y la fantasía, y buscar el momento en el que la obra tiene sentido interno pero no todo tiene que ser absolutamente verdad en el mundo en el que conocemos.

¿Esta historia es una premonición de lo que puede llegar a pasar en unos años o es una distopía?

Cuando la escribí consideraba que era una exageración, porque el final que tenía en la cabeza estaba muy alejado de la realidad, pero al ir construyendo hacia atrás solo podía acercarme hasta cierto punto hasta nuestro mundo. Pero ahora me está sorprendiendo que muchas cosas sobre las que escribí, tales como que la programación de la IA supere a la humana, que me parecía impensable, ya está pasando. Por ejemplo, de los problemas de un protagonista es sobre el arte, que se siente superado con la sustitución de la IA, y eso es es algo que ya estamos viendo… Aunque mi intención inicial no era hacer una premonición, si es cierto que cada vez esté más cerca en ciertas cosas de lo que yo podía haber imaginado.

¿Crees que la IA está evolucionando o que es solo el principio?

Desde luego irá más allá. Si preguntabas lo mismo hace 3-4 años la respuesta es más dudosa, y por aquel entonces no estábamos ni de lejos de donde estamos ahora. Que una IA pueda componer una canción, hacer una obra de arte en segundos, es una cosa que parece ciencia ficción, pero esto ya ha pasado en menos de 10 años. Ese futuro muy lejano se ha reflejado completamente en la obra y la IA ‘Alveus’, en la que se basa la historia, se muestra hacia donde llega y qué puede llegar a hacer. Aunque hay cierto aire de fantasía, es un reflejo suficientemente bueno y alegórico de hasta donde puede llegar este avance.

¿A favor o en contra de las IA?

Hay ciertos ámbitos en los que creo que es innegable que la IA es indispensable. No hay discusión sobre que si una IA puede servir para mejorar algún campo, haya que que usarla. Donde tenemos discusión, y esto se trata en la novela, es si esa IA debería tomar esos trabajos que tanto nos han gustado desde que somos humanos como el arte o la programación. Esto es más complicad porque, ¿qué valoramos más, nuestra posibilidad como seres humanos de crear algo que pueda ser disfrutado por los demás, o la necesidad de consumirlo? Si valoramos más la necesidad de consumir sí hay que crearla y avanzarla todo lo que sea posible. Pero si crearlo es más importante ya hay un problema, porque todavía muchos artistas son mejores de los que la IA puede hacer, pero aún ha pasado poco tiempo y evolucionará muy rápido. Hay un debate más profundo y esto depende de si nos interesa más la eficiencia o conservar nuestra esencia como persona, o simplemente queremos tomarla como una herramienta más para mejorar el trabajo.

¿Habrá segunda parte de este libro con otras ideas tuyas de lo que puede llegar a crear una inteligencia artificial?

Es prácticamente imposible que haya una segunda parte, quien la termine entenderá por qué. Es cierto que tengo en mente algún otro proyecto que ya he comenzado, que se va a centrar en la forma. Esta novela tiene muchos capítulos que se alejan de la narración y se centra mucho en cómo se transmite el mensaje, intentando transmitirlo de una forma bella y acercándote a la esencia de los protagonistas. En la siguiente novela quiero expandir eso aún más, quiero que sea una historia completamente centrada en la forma y en intentar contar las cosas de una manera más bella.