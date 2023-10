Después de tantos años, conocemos más a Lorca que a Federico, ¿verdad?

En general, se conoce mejor lo más popularizado: los dramas rurales, el 'Romancero gitano' y las circunstancias de su muerte. Su prosa, su poesía de vanguardia o su teatro surrealista han tenido menos recorrido. También las circunstancias naturales de su vida, más allá de su homosexualidad o su trágica muerte.

Dentro de esas aristas menos exploradas del escritor granadino, ¿qué es lo que tanto le interesa específicamente de una de sus obras, 'Teoría y juego del duende'?

De ese ensayo me interesa todo. Expresa una forma de entender el arte con la que me identifico plenamente. Se suele decir que es el credo artístico de Federico. Es la guía del arte puro. De ese poeta puro que él quiso ser cuando llegó a Madrid. Y como toda su prosa, posee la misma fuerza poética que su poesía o su teatro.

En 'Federico García' el poeta es encarnado por un bailaor. ¿Cuál es la razón?

En nuestro espectáculo, el bailaor reúne todas las ideas y las transforma en ritmo y en movimiento. Es el vehículo con el que la narración del espectáculo viaja directamente al corazón del espectador. Con el riesgo de decepcionarlo, claro.

En una obra como ésta la labor de documentación previa y paralela a la escritura resulta fundamental, capital. Después de bucear en tantos documentos y obras de Lorca, ¿su percepción sobre su vida y su obra ha cambiado de alguna manera?

Digamos que no sustancialmente. Yo tuve la suerte de que mi profesor de Literatura me proporcionara un ejemplar de la primera publicación de 'El público' y 'La comedia sin título', con el prólogo de Rafael Martínez Nadal. Y eso, para un adolescente que quiere dedicarse al teatro, es una experiencia que te deja hipnotizado de por vida. Durante la construcción del espectáculo, con Evelyn [Arévalo], mi mujer, con la que escribí el texto, disfrutamos conociendo los vínculos que existen entre su vida y su obra y de hipnotizarnos de nuevo con la generosa narración de los expertos que reúne el documental insertado en el espectáculo.

Uno de esos «expertos» es la sobrina del granadino, Vicenta Fernández Montesinos, que acaba de fallecer. Así que ya no quedan vivas personas que conocieran al poeta, que nació hace 125 años. ¿Cómo fue su experiencia con ella?

Si bien todos los entrevistados han pasado gran parte de su vida estudiando a Lorca y por lo tanto hablan de él con emoción -asunto imprescindible para el teatro- como si realmente fueran parientes, la voz y el testimonio de Vicenta es, obviamente inigualable. Vicenta es el eje del documental. Ella conservaba intacto el recuerdo de su tío y padrino, Federico. Cada detalle, cada emoción. Al principio estaba algo reticente, como es natural. Pero yo le dije que había leído su libro de memorias y que esa iba a ser la guía de la entrevista. Eso la tranquilizó y nos hizo pasar un rato maravilloso. Ella vio el espectáculo en Madrid, en el Español. Tenía ya noventa y pico. Me esperó en el bar y me dijo: «Me has cortado mucho: yo hubiera podido hablar mucho más». Recomiendo su libro: 'Notas deshilvanadas de una niña que perdió la guerra'. Una delícia.

Ya ha llevado a las tablas del teatro las vidas y las obras de varios poetas de nuestro país. ¿Qué le confiere el teatro a la poesía, cómo nos ayuda a conocer y comprender mejor la poesía?

Descubrir que el teatro, la poesía y la vida son el mismo fenómeno. Federico García Lorca es la prueba.