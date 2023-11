Es un clásico para los cinéfilos malagueños desde hace ya 33 años. Fancine, o sea el festival de cine fantástico de Málaga, lleva más de tres décadas proyectando las pesadillas y las ensoñaciones más bizarras en las retinas de su nutrida parroquia, y no tiene previsto parar: su nueva edición está a la vuelta de la esquina, del 8 al 16 de noviembre, y ofrecerá cerca de 80 títulos de todo tipo y pelaje por el cine Albéniz y diversas sedes universitarias.

La vicerrectora de la UMA, Tecla Lumbreras, presentó ayer los contenidos de la cita, que tendrá en las casas, un elemento referencial del terror y sus alrededores, su leit motiv. «Llenamos nuestra cartelera de casas encantadas, moradas inhóspitas y rencillas vecinales que nos hagan olvidarnos del Euríbor, de las cláusulas suelo, de las comisiones, de las derramas y de las reformas que no acaban jamás. Se nos ha quedado una edición para entrar a vivir», bromeó la vicerrectora.

Las nuevas películas de Bertrand Bonello (The beast) y Alice Rohrwacher (La quimera), además de la esperada cinta de F. Javier Gutiérrez (La espera), nutrirán la agenda de sesiones de Fancine, que, como siempre, contará con un nutrido porcentaje de largometrajes orientales (una de las mecas del horror reciente) y franceses.

Además de la Sección Oficial, la parrilla del festival incluirá apartados habituales como la Sección Informativa, que dará muestra de otros filmes de calidad pero fuera de competición; Horror Zone, donde la sangre, el gore y el terror más extremo serán los protagonistas; Fanzriller, que se consolida como uno de los focos programáticos ampliando los contenidos a otros géneros afines; o Ánima Zone, que pondrá el punto de color y fantasía con cintas como la nueva película del ilustrador Bill Plympton (Slide). También Fantástico Nacional y Fantástico Local, que servirán de escaparate a las producciones recientes de pasaporte patrio, y el Fantástico en Familia, que pasará Little Monster para el público infantil.

La creadora de contenidos Etsy Quesada (Soy una pringada) conducirá la ceremonia de apertura el próximo miércoles en la sala 1 del Albéniz, que culminará con la proyección de lo nuevo de Michel Gondry, El libro de las soluciones. El certamen finalizará con una gala de clausura que se ha encargado al actor malagueño Miguel Ángel Martín, conocido en redes sociales como Tú no mandas, y el filme We are zombies.

El núcleo de las proyecciones volverá a ser el cine Albéniz, aunque se refuerza el carácter universitario del festival con pases gratuitos en el Rectorado de la UMA, como el ciclo de CineAsia, y con un amplio catálogo de actividades paralelas que se desarrollarán en distintos escenarios del Campus de Teatinos y el Contenedor Cultural.