Natacha Bustos, dibujante de cómics española, se metió en este ‘mundillo’ hace muchos años, «desde que era pequeña yo ya leía muchos cómics», su madre se los traía de Brasil y empezó su curiosidad por dibujar y leer estas viñetas. Con el paso del tiempo, decidió cursar Bellas Artes con la finalidad de seguir formándose en lo artístico. Allí conoció a personas que ya habían afianzado un lugar en este gremio, como es el autor Sergio García.

«Pude ver cómo era la industria, cómo funciona, cómo acceder, cómo mejorar…y mi interés creció», Natacha se entretuvo presentándose a concursos para seguir alentando este sueño. Más tarde, se mudó a Barcelona para seguir ‘buscándose la vida’ trabajando en diseño gráfico, animación y algunos que no tenían nada que ver con el dibujo.

Tras colaborar con varias antologías, cuando apenas había visibles autoras de cómics, sacó su primera novela gráfica ‘Chernóbil- La zona’. Este proyecto tuvo grandes repercusiones y las editoriales empezaron a conocerla.

Actualmente, Natacha coordina junto a Esther Cruz, Gráficas!, un encuentro de creadoras y autoras de cómics iniciado por el Centro Andaluz de las Letras, con la intención de reunir a diversas mujeres protagonistas del medio para hablar sobre su profesión y dar mayor visibilidad a su trabajo. Se celebra en Málaga hasta hoy, 25 de noviembre, y cuenta con una amplia programación de actividades para todas las edades en diferentes lugares de Málaga.

En su largo camino por profesionalizarse, Natacha no había imaginado lo que le iba a pasar. «Me llamaron y me enseñaron el dossier», a pesar de no creérselo al principio, se encontró con el equipo de Marvel para dibujar ‘Moon Girl and Devil Dinosaur’ en 2015 y para su sorpresa se quedó cinco años más en esta serie. Lo recuerda como un lugar donde ha trabajado muchísimo y sobre todo aprendido.

Desde hace un año, Natacha trabaja con DC Cómics en varias series, aunque su principal encomienda es una miniserie que sigue la línea de ‘La Liga de la Justicia’ de los años 80, llena de acción con la clave en el humor, llamada Fire & Ice: Bienvenidos a Smallville.

Sobre el rol de dibujantes de cómics, Natacha cree que el público es totalmente desconocedor de la dedicación que tiene, «en España la figura del dibujante es muy excepcional, lo primero que te preguntan es ¿cómo te puedes ganar la vida con esto? Y la verdad es que, normalmente no se puede», por lo que la gente tiene que compatibilizar este empleo con otro. «Se hace por amor» comenta la creadora, quien pone a destacar el gran talento que hay en España.

«Si quieres ganarte la vida con esto tienes que salir al mercado francés o estadounidense» con todas los obstáculos que eso supone. En España, el mercado de los cómics se ve condicionado por la generalización que los ata al género infantil. «En Francia todo el mundo los lee, mayores, adultos y niños», existe una amplia gama de álbumes ilustrados con temas más maduros.

«Las editoriales apuestan por el talento independientemente de que sea hombre o mujer», Natacha cree que el problema está en el sistema social que encasilla los trabajos e funcion de género, y en este caso el porcentaje de autoras es menor en proporción al de varones. No obstante, el número de lectoras es cada vez mayor, lo que hará que el sexo femenino empiece a tener en mente este sector como una opción a leer o mismamente una salida laboral.