¿Qué podremos escuchar en su concierto de Torremolinos?

Los conciertos que estamos haciendo [en la gira Camino] son súper bonitos. Habrá un repasito por cositas anteriores pero les hemos dado la vuelta porque algunas temas tienen ya sus años, así que llevan arreglos nuevos.

¿Con qué se ha encontrado de nuevo en este nuevo camino?

Con cada disco, de cada trabajo, de cada día se aprende. Con el paso del tiempo una se va asentando en todos los sentidos, tanto personal como profesionalmente, y se disfrutan las cosas de otra manera. Camino es un disco que se empezó a crear en la pandemia, en un momento muy fuerte, que ya parece que se haya quedado en el pasado. Los españoles tenemos mucho ese espíritu, de pasar página, del ya pasó y pasó. Con Camino he descubierto que ahora la música se hace, se interpreta y ya, que no es como antes, que cuando un disco funcionaba seguía, seguía y seguía. Ahora todo va mucho más rápido, a toda velocidad.

¿Qué significa para usted un concepto como camino?

Camino es una de las palabras más bonitas que existen. En mi profesión el camino es lo más importante, no hay que pensar tanto en conseguir algo, en las metas, sino en saborear y disfrutar de las cosas que suceden en el camino.

¿Alguna vez se ha perdido o siempre ha tenido clara la dirección a seguir?

Todo el mundo nos perdemos y hay momentos en los que no tenemos claro qué camino coger o elegir. Pero sí es verdad que en mi profesión, no te hablo de lo personal, siempre me he dejado llevar por mi corazón y mi intuición, por lo que me ha dictado el corazón. Me habré podido equivocar pero era lo que yo sentía. Siempre he sido honesta, y de eso me siento orgullosa.

«La vida tiene tanto bueno que no puedes perder el tiempo». ¿Por qué nos complicamos tanto la vida?

Eso digo yo. A veces nos complicamos con tonterías y pamplinas. Lo de la guerra de Israel con Hamás es un ejemplo de que estamos locos. Yo aquí tomando un café, y el mundo por otro lado reventado. Es una locura.

La pérdida es parte de la travesía, ¿qué se le ha quedado por el camino en estos ya más de 25 años de carrera?

Se habrán quedado cosas pero no sé… Yo pienso en lo que está por venir, que vendrán cositas mejores. En ese sentido soy una persona muy positiva. Se han perdido cosas por el camino pero hay que seguir pa’lante.

«Yo nací para vencer». ¿Lo ha logrado?

He conseguido muchas cosas, más de lo que muchas veces podía imaginar; cosas bonitas y buenas, estoy agradecida de haber nacido donde nací, de haber tenido los padres [Pastora y Pepín] que he tenido, de mi infancia, de mis hermanos...

Ya cantaba antes de nacer, en el vientre de su madre.

Empecé muy chica. Mi madre cantaba y ha sido una artista con mucho arte, era única, por su estilo y su forma. Siempre he vivido a su ladito, y sí, desde que estaba en su vientre ya cantaba, seguro.

¿Ha sido el suyo un camino de rosas o cargado de obstáculos?

Nada en la vida es sencillo.

¿Qué queda de la niña que fue?

La ilusión y las ganas, que nos las pierdo. Me apetece seguir, probando cosas, aprendiendo...