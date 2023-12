El malagueño Enrique José Romero Lara está detrás del seudónimo H. J. Pilgrim. ¿Y quién es H. J. Pilgrim? Pues el ganador del Gran Premio de The Wattys para lengua española en su más reciente edición, un galardón con el que la plataforma online Wattpad destaca los textos más destacados de la temporada (y, de paso, entrega 5.000 dólares a los reconocidos). El joven escritor presentó, y triunfó, con 'Invitados', una novela romántica en la que la salud mental, las relaciones tóxicas y el feminismo juegan un papel fundamental.

Quedamos con Romero Lara, autor de siete novelas y relatos, que van desde la fantasía histórica, el steampunk juvenil, la ciencia ficción y los thrillers sobrenaturales y políticos. La tenue garúa dibujaba una escena en la plaza Félix Sáenz más propia de la Times Square londinense. Frente a un Starbucks, totalmente visible, ataviado con un abrigo gris fino y largo, mimetizado, aguardaba el malagueño H. J. Pilgrim. Buscamos el primer piso de la cafetería, donde se forjó la simiente de Invitados, esperando ocupar precisamente la misma mesa. Imposible. Aforo completo, una sala llena de ordenadores, auriculares y silencio: se cumplió el cliché.

Su obra ganadora del Gran Premio Watty 2023 de Wattpad se nutrió de las experiencias rebeldes que Selena Gómez refleja en su documental 'My Mind & Me' y su música, en continuo bucle. «Me ayuda a centrarme en el tono de lo que escribo», suscita Enrique José Romero Lara, su verdadera identidad. Henry Joseph Pilgrim, de 42 años, es un alias que resulta ser la traducción literal al inglés de su nombre y la designación del pájaro peregrino; una broma de fuero interno con su padre, recuerda, de los tiempos que pasaban juntos jugando a juegos de guerra en el ordenador. «Claro, una cosa así con magia, tipo J.K. Rowling o George R.R. Martin. Aunque todo el mundo me llama Kike». No se trata solo de la firma en sus novelas desde 2008, es también su apodo en redes sociales, su identidad pública, «totalmente apolítica», asegura. «En lo demás, somos exactamente iguales. No me asusta la libertad».

The Wattys

El premio The Wattys es el galardón que desde hace una década la plataforma de escritura online Wattpad otorga a varios (10, en esta edición) de sus mejores usuarios por idioma y en diferentes categorías temáticas. Pilgrim es el elegido de habla hispana para el Gran Premio The Wattys, que adjunta una reseñable dotación de 5 mil dólares, y figura en un exclusivo elenco junto a otras nueve obras de origen inglés, filipino, francés, alemán, indonesio bahasa, italiano, portugués y turco.

Los ademanes de Enrique José Romero son humildes y gestos transparentes, en ocasiones marcados por expresiones argentinas, donde vivió por diez años y es el hogar de su pareja. Recuerda cuando se enteró de que había ganado el premio: era la tarde del 31 de octubre, mientras echaba un vistazo a la sección de libros en el Fnac del Centro de Málaga junto a su pareja, por un correo oficial de la plataforma que había sido galardonado con el The Watty. «Qué mágico todo, vi en el asunto: 'Felicitaciones'. Y pensé: Será que me están felicitando de nuevo o vete a saber. No me lo podía creer, lo tuve que leer un par de veces». Un mes más tarde, el 1 de diciembre, le fue comunicado que tocaba la cumbre de Wattpad con el Gran Premio The Watty. «Ya tenía un sellito que ponía finalista, para mí, solo con eso ya era una oportunidad de destacar la novela», confiesa.

Escritura

Romero Lara sostiene que está profundamente ligado a la escritura desde los 14 años, y a la lectura desde mucho antes, gracias a su familia, que, indirectamente, se lo impuso. «Aunque no leo ni escribo todo lo que me gustaría», puntualiza. Se considera un buen escritor, y se le atisba ese placer fruto del reconocimiento, aunque lo normaliza: «A todos nos gusta que nos digan el buen trabajo que hemos hecho». Además, es ganador de otro concurso en la plataforma Wattpad, el Open Novela Contest, dedicado a novelas cortas, y goza del sello Talento de la editorial Caligrama con su libro 'Demonios de Marte'. «No se lo dan a cualquiera», apunta.

'Invitados', que actualmente ha recibido algo más de 3 mil lecturas, es un cúmulo de temáticas modernas como la salud mental, las relaciones tóxicas y el feminismo, reveses y aristas, experiencias imaginadas y reales. La obra relata las vidas de Athena Díaz (parte Selena Gómez, parte Romero Lara) y Rick del Río en las idílicas Azores. Ella es una talentosa cantante y actriz que busca paz y renovación en un descanso de su agitada vida en Nueva York y la vida en pareja, finita, con deportista americano. Él, un apasionado escritor en busca de su gran oportunidad en Los Ángeles. Entrelazados en un encuentro inesperado, la casualidad se convierte en conexión profunda, sin embargo, los fantasmas del pasado y las inseguridades amenazan su relación. En medio de una historia de romance, superación y segundas oportunidades, Invitados propone un viaje donde dos almas heridas encuentran consuelo y redención, en la búsqueda de un «amor verdadero». «Para mí el amor verdadero es sobre todo: confianza, libertad y respeto», dicta, seguro, el escritor. Sus 7 novelas publicadas, que tocan muchos palos de la literatura tienen un rastro, unas huellas que seguir hasta un nexo común entre todos ellos: sus protagonistas, mujeres fuertes, empoderadas y rebeldes. ¿Contra qué? «Contra todo», sentencia.