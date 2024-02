La mítica antología de Caffarena ya tiene su apéndice

Es un librito pequeño, de apenas sesenta páginas de sedoso gramaje, de blanco inmaculado y tipografía elegantísima; dentro, palabras y dibujos, emociones, imaginaciones y travesuras, que exprimen la pulpa de la poesía que se hace entre nosotros y nosotras. El filólogo, escritor y gestor cultural Javier La Beira presenta mañana (Isla Negra, 19.00 horas) 'De Brooklyn a Isla Negra. Poemas predilectos', una «antología de poesía malagueña contemporánea» (ése es el subtítulo) diseñada desde la intuición y el criterio personalísimo pero que consigue reunir a gran parte de los mejores haciendo lo mejor que saben hacer.

El subtítulo es especialmente revelador al hablar de esta pequeña publicación: remite, «con propósito de homenaje», dice La Beira, a la panorámica poética que compiló Ángel Caffarena en 1960 y tituló 'Antología de la poesía malagueña contemporánea'. «Con el respeto y admiración por todas o casi todas las que han venido después, entre ellas las de Francisco Ruiz Noguera, la suya es la gran antología de la poesía escrita en Málaga». ¿Y qué pensaría Caffarena de la suya, de la de La Beira? «Primero, porque teníamos una relación estrechísima, de maestro él a discípulo yo, estaría orgulloso de que hubiera articulado algo así. Pero al ser generosísimo como éra Ángel opinaría que faltan poetas, que cómo va a haber sólo 33, que tendría que haber al menos 100 porque en Málaga más de 100 lo merecen», asegura el responsable de la flamante antología.

Selección

Las preguntas siempre son las mismas a la hora de hablar de una empresa literaria como ésta. La primera, ¿qué ha debido tener un autor o un poema para ser incluido en este particular club, cuáles son las normas particulares que garantizan la admisión? «No he buscado equilibrar tendencias o corrientes, si es que existen, ni quedar bien o mal con nadie. De hecho, me ha sido duro dejar en tierra a autores apreciados no sólo en el limbo literario, sino también en el paraíso de la amistad», escribe Javier La Beira en su prólogo.

Portada de la antología / La Opinión

Los criterios de selección han sido, por tanto, personalísimos y más bien intuitivos, guiados, claro, por la tiranía del espacio, la paginación: «Ante el número de poetas que quizás se merecerían estar ahí y el número de páginas que no podíamos estirar más, opté por una antología de poemas en lugar de una antología de poetas. De ahí el título: 'Poemas predilectos', poemas por los que siento especial predilección, que en su momento me llenaron, me impactaron, me gustaron especialmente». Y dado que su gusto es «bastante ecléctico, nunca dogmático» se beneficia 'De Brooklyn a Isla Negra' de una sobresaliente diversidad de estilos, técnicas y aproximaciones al hecho poético. Eso sí, todas las piezas han debido de reunir los dos únicos criterios insoslayables labeiranos: «Calidad y emoción».

Segunda pregunta

La segunda pregunta clave en una antología poética de un tiempo y un lugar, ¿se atisba algún matiz diferenciador o particular de la poesía que se hace entre nosotros? ¿Es malagueña estrictamente por criterio geográfico o hay un elemento emocional, literario propio? Atención, amantes del chauvinismo cultural, que La Beira es tajante: «No. Llevo muchísimos años pensándolo, alguna vez me lo han preguntado y la verdad es que no veo matices particulares. Creo poco en poesía malagueña, barcelonesa, madrileña... Al referirnos a cierto tipo de poesía se ha hablado algunas veces de lo mediterráneo, pero, ¿qué es lo mediterráneo? No me convencen estas clasificaciones».

De Virginia Aguilar a Juan Manuel Villalba, aparecen reunidos en el volumen, en riguroso orden alfabético, autores imprescindibles de la malagueñidad lírica como María Victoria Atencia, Rafael Ballesteros, Vicente Luis Mora, José Infante, José Luis González Vera, Isabel Bono, David Leo García, Aurora Luque y Juan Gaitán hasta llegar a los citados 33. Y con un invitado muy 'especial': Rafael Pérez Estrada.