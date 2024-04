«Los errores son cambios, son la forma de encontrar nuevos caminos y evolucionar»

El actor Antonio Pagudo (Baza, Granada, 1977), forma parte del reparto de 'La comedia de los errores', obra teatral de Shakespeare, versionada por Albert Boronat y producida por Mixtolobo y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que se podrá disfrutar en el Teatro Cervantes los días 24 y 25 de abril, dentro del segundo acto del XLI Festival de Teatro de Málaga. Pagudo comparte escenario con el marbellí Pepón Nieto, Fernando Soto, Rulo Pardo, Avelino Piedad y Esteban Garrido. El actor andaluz, ahora disfrutando plenamente del teatro, es sin emgargo un personaje muy reconocible para los fans televisivos por su papel en series como 'Cuéntame', La que se avecina o Benidorm, y en el cine por su presencia en 'Los fútbolísimos' o 'Villaviciosa de al lado'.

¿Hay que tomárselo así, con filosofía, asumiendo que el error es algo humano y forma parte de nuestras vidas?

Es lo que intentamos con este espectáculo, poner esa reflexión encima de la mesa. Hacemos hincapié en que los errores son cambios, son la forma de encontrar nuevos caminos, y que de ellos se han sacado cosas muy buenas como la penicilina, la radio o la bombilla. Todas han hecho evolucionar a la sociedad. Sin embargo, ahora ya parece que lo tenemos como algo que no entra dentro de nuestra vida. Por eso hay que celebrar que nos equivocamos y que los errores nos pueden llevar por caminos interesantes.

¿Cómo es la historia que plantean?

Se cuenta la historia de dos gemelos, en los que uno es confundido con el otro; a toda la ciudad le pasa lo mismo. Es lo que plantea un Shakeaspeare jovencito, que bebía de los textos del grecolatino, y nos hace reflexionar para colocarnos en esa situación: la de que al vernos en el cuerpo de otra persona vemos las cosas positivas que tiene, y eso hace más llevaderas las cosas negativas nuestras.

Y lo plantean en tono de comedia y de fiesta.

Sí, el público verá una gran fiesta y una celebración especial. Porque hay música en el espectáculo, rompemos continuamente la cuarta pared y nos comunicamos con el patio de butacas, el público participa también y en el momento en el que necesitamos una ayuda para interpretar la cantidad de personas que tiene este espectáculo también nos echan un cable. Conseguimos algo muy bonito en esta actuación y es que conectamos muchísimo con el público. Y nos encanta. Es una forma muy primigenia de hacer teatro.

¿Qué es lo que más le entusiasma de esta obra?

Nunca trabajé en este espectáculo a este nivel, y me ha vuelto a conectar con el teatro que hice cuando me acerqué a esta profesión con 14 años, cuando era un proyecto de actor que se movía entre los textos y cualquier cosa que saliera de los compañeros era un regalo.

Un momento de la función / La Opinión

¿Cómo es su personaje?

Interpreto a Dromio de Siracusa, que es el criado de Antífolo, que tiene a su vez un hermano gemelo del que se separa al nacer, porque uno se va con la madre y otro con el padre. Y a la vez cada uno tiene un criado, con hermanos gemelos pobres, que fueron adoptados por el padre para cuidar de sus hijos. Nosotros somos de los que venimos a la ciudad de Éfeso y somos confundidos por los vecinos con nuestros respectivos gemelos pese a que ellos son más terrenales y mundanos, mientras que nosotros somos más del verbo y la pasión.

Fue un personaje fijo durante muchas temporadas en la serie de televisión La que se avecina. ¿Por qué esa serie ha dejado tanta huella?

Es determinante la época de cada serie. A 'Médico de familia' lo seguían unos 8 millones de personas. Y a 'Los Serrano' algo parecido. Nosotros arrancamos en la crisis de 2008, en un momento en el que todo el mundo estaba en casa y con muchos problemas, y como entretenimiento les quedaba la televisión, que ya estaba pagada y enfrente de nosotros, y no requería más inversión. Con 'La que se avecina' veían algo muy cercano, se reían de los poderosos y se sentían identificados con los problemas que sufría esa gente. La gran clave fue el momento en el que surgió, con ese empuje de Aquí hay no quien viva, que tuvo grandes récords, como '7 Vidas', 'Aída' y otras series parecidas.

¿Retornará Javi, su personaje, en algún momento a 'La que se avecina'?

Creo que esa etapa está completamente cerrada. La serie evoluciona y se mueve, se va girando y va pasando por diferentes sitios, incluso ya no están los protagonistas en la misma casa. Han sido once años y 156 capítulos en los que el personaje ha podido hacer muchísimas cosas, un tiempo en el que se ha desarrollado en muchos aspectos y ha hecho de todo. Ahora mismo no creo que Javi tenga un hueco en este nuevo aire. Y es normal, porque es una serie tan larga que ya ha pasado por diferentes caminos.

Todo preparado para el segundo acto del Festival de Teatro El segundo acto del XLI Festival de Teatro de Málaga subirá el telón el próximo 23 de abril con la prestigiosa compañía norteamericana de danza contemporánea Pilobolus, que echa la vista atrás y presenta 're:Creation', una colección de coreografías reconocidas por haber alterado el panorama de la propia danza y del teatro. Después llegarán algunos de los platos fuertes de la cita escénica, como 'Contracciones', duelo actoral de primerísimo orden con Candela Peña y Pilar Castro (26 de abril); 'Prima Facie', el impactante monólogo contra los abusos sexuales protagonizado por Victoria Luengo (27 de abril) o 'La importancia de llamarse Ernesto', dirigida por David Selvas e interpretada por Pablo Rivero y Silvia Marsó (28 de abril). Más nombres imprescindibles de la interpretación española se acercarán al teatro azul: Josep María Pou, con 'El padre' (4 de mayo); Malena Alterio, con 'Los amigos de ellos dos' (5 de mayo) y la esperada y controvertida 'El rey que fue', de Els Joglars de nuevo con Albert Boadella (8 de mayo).

