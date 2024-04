Sarria: cómo hacerse mayor siendo fiel al rock and roll

El malagueño Nacho Sarria, una de las grandes promesas del pop rock español que emergen desde la provincia, está de estreno: el pasado 15 de marzo lanzó su segundo álbum, El mundo es cruel (pero creo en él), una bocanada de aire fresco que el artista autodefine como «rock retrofuturista». Un nuevo paso en la muy singular carrera de este rockero de melena rizada y swag rockero empeñado en que las guitarras sigan sonando como debe ser.

En 2021 lanzó su debut a su nombre. «Me imponía mucho respeto e incluso me daba miedo meterme como solista, pero estaba decidido a grabar las canciones que había almacenado los últimos años», apunta. Pero el malagueño no era un debutante al uso, ya atesoraba entonces una trayectoria de aúpa: milita en bandas desde que tenía 14 años, ha sustituido a Álvaro Suite (músico de Bunbury) en la formación sevillana Los Labios (para la que primero fue pipa), con la que grabó un disco en los estudios privados de Lenny Kravitz en las Bahamas, a las órdenes de su guitarrista, Craig Ross; por no hablar de haberse pateado garitos pequeños y grandes escenarios de medio mundo (Estados Unidos, Australia, Latinoamérica, Inglaterra y media España).

Con El mundo es cruel (pero creo en él) mantiene las coordenadas de su propuesta, que bebe de las grandes bandas del pop rock de los 60 y 70, pero tomando como referencia el relevo generacional de la nueva ola de bandas como Parcels o The Lemon Twigs, tradicionalistas de ahora mismo que han sabido refrescar las convenciones del pop y del rock. Y todo, absolutamente todo, hecho con mimo y atención al detalle. «Comencé a escribir las canciones a finales de 2021 y terminé en mayo del 23», recuerda el compositor. La producción del repertorio está a cargo del arquitecto sonoro del indie Paco Loco en su estudio del Puerto de Santa María y el encargado de mezclarlo ha sido ni más ni menos que John Agnello (Dinosaur J, Kurt Vile, The Breeders) y que quiso atender a esta cita con el malagueño viniendo desde EEUU. El broche final, la edición en formato vinilo con una portada al óleo pintada por el malagueño Álvaro Martín.

Nacho Sarria debe sus comienzos en la música a un videojuego de skate que hizo que desde ese momento se convirtiera en su forma de expresarse. A partir de ahí, sus padres le compraron una guitarra española con la que aprendió los primeros acordes y más tarde se obsesionó con su primera guitarra eléctrica. Desde esos primeros balbuceos con las seis cuerdas supo qué quería hacer de ello su profesión y, aunque recibió clases en una escuela de su pueblo al principio, tras pocos años decidió comenzar a estudiar por su cuenta, de manera autodidacta: el directo y la escucha atenta y al detalle de infinidad de discos han sido su universidad musical. Después, tras años de talento, pasión y dedicación, llegarían Bunbury, Los Labios y muchos hitos profesionales.

En mi caso no fue cuestión de tener que tomar una decisión, siempre sentí que era lo que tenía que hacer. Nacho Sarria — Compositor

Tracklist

Canciones de 'El Mundo es Cruel (pero creo en él)' El Cálido Paso del Tiempo Mala Racha Flor Mi Amor no se Vende (se regala) Rosas Negras El Agujero Algo Bueno va a Venir Química Inestable Di lo que Piensas El Mundo es Cruel (pero creo en él)

Ahora lanza, El mundo es cruel (pero creo en él), un disco que representa el tránsito entre los primeros años adultos, idealizados en la adolescencia, y la madurez; un viaje íntimo, pero que nos atañe a todos, con canciones sobre hacerse mayor, afrontar malas rachas, encerrarnos en nosotros mismos durante las adversidades, también de amor, desamor, confianza y desconfianza... «El tiempo pasa por todos, y la crueldad del mundo también», asegura el artista.

Vinilo del disco de Sarria editado / L.O.

Como bien viene indicando desde un principio el título, el álbum en sí es algo contradictorio, ya que pasa del optimismo y la alegría a la toma de conciencia de la crudeza y la crueldad del mundo y de la propia vida, pero sin perder nunca la esperanza.

Influencias

«Todo lo que me llama la atención acaba de alguna forma volcado en mi proyecto», dice Sarria. Aunque asegura que siempre está dispuesto a descubrir nueva música y estilos, Sarria siempre ha sido un enamorado del rock primigenio y sin ningún tipo de prejuicios; por eso en sus canciones resuenan ecos de Pink Floyd, Wilco, Bruno Mars, mucha psicodelia y aires andaluces. «Lo más importante es que las canciones suenen a mí. A veces descarto canciones que me gustan porque no me veo reflejado en ellas al cien por cien», asegura.

Nacho Sarria / L.O.

Con vistas al futuro

Conciertos agendados para 2024 14 de abril - Sound Isidro - Sala El Sol - Madrid

16/17/18 de mayo - Galaxy Sound - Málaga

5 de julio - PortAmérica - Portas

20 de julio - 101 Music Festival - Málaga

23/24 de agosto - Río Verbena - Pontevedra

Ahora toca defender todas esas canciones y ese intenso viaje en directo. Dice que va a «pillar con ganas» el amplio recorrido por el territorio español ya fijado para este año 2024 y más fechas que aún están por anunciar.

Nacho Sarria posando con su guitarra / L.O.

Va a ser su año más movido, dice. Y lo que le queda.