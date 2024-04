Black Eyed Peas actuarán por primera vez en Málaga este verano

Black Eyed Peas actuarán por primera vez en Málaga el próximo domingo 21 de julio, en las instalaciones de Málaga Forum. Así lo ha anunciado la organización de Selvatic Málaga Fest, que suma a la legendaria banda de Los Ángeles a su ambicioso cartel.

El trio formada will.i.am, Apl.de.Ap, y Taboo, al que antes pertenecía Fergie, ofrecerán así su único concierto en la capital.

Con una decena de discos a sus espaldas, innumerables giras internacionales y colaboraciones con algunos de los artistas internacionales más relevantes del rap, r&b y el soul americano, el grupo se une al cartel que Selvatic ha preparado para la época estival, de junio a septiembre de 2024.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo jueves 11 de abril a las 13.00 horas en selvaticfest.es. Sin embargo, aquellas personas que quieran acceder a la preventa podrán registrarse en la web desde este martes 9 de abril a las 9.00 horas, hasta el jueves 8 de abril a las 8.00 horas. De esta forma, los registrados recibirán por correo electrónico un acceso exclusivo para la compra de entradas, antes que el público general.

Málaga Forum será, por tanto, el espacio para un novedoso programa musical por donde pasarán una treintena de artistas de un amplío espectro de géneros musicales que van de lo urbano a lo latino, pasando por el rap y el pop más actual. Juanes, Juan Luis Guerra, Nicki Nicole, Rels B, Andy& Lucas, Bomba Estéreo, Yandel, Ptazeta, C.R.O., Pitingo, Reality, Dei V,Lit Killah, Lia Kali y Alejo, ofrecerán sus conciertos en Selvatic, entre otros.

Además, los artistas franceses Gims, Soolking, Lacrim, Leto, Marwa Loud y Mister You darán forma a la primera edición del French Urban Fest, otra de las propuestas del festival para los meses de verano en Málaga.

Black Eyed Peas: r&b americano con sello original

A lo largo de 25 años, el trío de Los Ángeles Black Eyed Peas formado por will.i.am, Apl.de.Ap, y Taboo ha ganado seis premios Grammy y alcanzado ventas de 35 millones de álbumes y 120 millones de singles.

Canciones como My Humps, Where is the love?, Dont Phunk with my Heart, Let's Get This Party Started, Pump It o I Gotta a Feeling les posicionaron como artistas de primer nivel en la primera década de 2000. Desde entonces, han colaborado con innumerables figuras como Justin Timberlake, Papa Roach, Sting, James Brown, Macy Gray o Chali 2na, Kim Hill, Wyclef Jean, De La Soul o Mos Def, entre otros.