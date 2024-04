M.E.M.O. y Thimble: dos malagueños en el top de la música electrónica

En la música electrónica y de baile la novedad y la juventud parecen a veces condiciones sine qua non. Pero no siempre es así: este año, el malagueño M.E.M.O., productor y DJ, celebra sus 30 años en la cabina y en el estudio, tres décadas de trabajo constante, de viajes por todo el mundo y de iniciativas siempre novedosas (ha organizado eventos online, sesiones musicales de monitor a monitor, para recaudar fondos para Save The Children, ideó un proyecto musical colaborativo, Intermezzo, con mentes afines durante la pandemia). Y soplará las velas de la mejor manera posible: con un número 1 en Beatport, la tienda online especializada en música electrónica que dicta buena parte de las tendencias y corrientes que harán gastar las suelas de las zapatillas en los clubs de todo el mundo. No disfruta solo del honor: el track que ha llegado al top, 'Forgether', es una creación conjunta con otro boquerón, Thimble.

«Creo que es gratificante ver tu obra en una posición tan notable donde no es asiduo estar con la cantidad de buena musica que hay en el mercado diariamente», nos dice Anselmo Alarcón (así figura M.E.M.O. en su DNI). «A los músicos y artistas en general creo que nos afectan siempre mucho mas las criticas que los halagos y bueno es un chute de energía ver que tu obra tiene buena aceptación, ademas es divertido y emocionante ver como va subiendo puestos desde el lanzamiento», abunda.

El DJ y productor malagueño Thimble / La Opinión

Beatport es un termómetro fundamental para todos los profesionales de la cabina y la pista de baile. «Estar numero 1 de electronica en la página que todo DJ mira y usa para comprar musica siempre es una forma de promoción increíble, es la mejor exposición que un productor puede tener. Seguramente muchos DJs que quizás te acaban de conocer por estar en esa posición estarán pendientes a los próximos lanzamientos», argumenta el malagueño.

'Forgether' es un estimulante track, perfecto para el baile pero también para los auriculares, «un viaje atemporal y original, con poco de tendencias, un viaje con el sonido ácido emocionante a golpe de breakbeat», describe un ode sus autores. La pieza se beneficia de la simbiosis entre dos productores malagueños en completo control de sus habilidades: «Hacer música con Thimble es como ir a cenar a casa con la familia, es hermandad, todo fluye de manera natural, divertida y muy creativa; los dos aprendemos mucho uno de otro constantemente entre risas y chárlas de amigos. Cuando hicimos 'Forgether' simplemente nos dejamos llevar por la diversión de crear juntos y eso se traslada a la cancion».

Leyenda

Anselmo Alarcón lleva años siendo una leyenda de la electrónica nacional. Empezó tocando en un grupo de rap metal pero allá por el año 1994 se dio cuenta de que lo suyo era pinchar música de baile. Y no le ha ido nada mal desde entonces: Carl Cox es fan de sus tracks, ha compartido cabina con un originator como el detroitiano Derrick May, le han remezclado Pig & Dan, sellos como Yoshitoshi o Bedrock reclaman sus producciones... «Creo que mi carrera esta en su mejor momento, pues estoy encontrando el equilibrio entre viajar y hacer actuaciones con producir y lanzar discos, cosa que me ha costado mucho tiempo entender», reflexiona el malagueño.

Y después de todos estos años se mantiene intacta el hambre por descubrir sonidos y ritmos y por compartirlos con todos aquellos que se acerquen a una pista de baile: «Este 2024 hago 30 años dedicado a la música y me siento igual que cuando empecé, con la misma ilusión y ganas. Es algo que me hace gozar mucho, es un sentimiento personal muy bonito». Y lo que queda, porque, nos avisa, «vienen proyectos y colaboraciones muy interesantes, también voy a continentes nuevos este año...»: «Sinceramente estoy muy emocionado con el punto de mi carrera ahora mismo», remata.

Y no nos olvidemos de Thimble, el otro 50 por ciento de la dupla boquerona de Forgether. Empezó en el 2011, mostrando su capacidad e inventiva con el deep house y el deep techno, muchas veces en sus vertientes más melódicas. Sellos como Monaberry, Mobilee, Selador, Nazca Records y MoBlack ya han confiado en él y tiene fans tan notorios como Adriatique, Mind Against o Mandy.