Alain Johannes: el hombre en la sombra del rock alternativo

Hablar de Alain Johannes es hacerlo de uno de esos multiinstrumentistas, creativos en la sombra que colaboran decisivamente en el diseño de los discos favoritos de los artistas que se llevan el estrellato. ¿Sabían que el chileno-estadounidense fue quien le enseñó a tocar el bajo a Flea, de The Red Hot Chili Peppers? ¿O que es uno de los hombres de confianza de Josh Homme, el líder de Queens of the Stone Age, y lo fue de Chris Cornell, el llorado líder de Soundgarden? ¿O que ha participado en el estudio en grabaciones de discos de Arctic Monkeys («Es el mejor guitarrista con el que he estado en una habitación», ha dicho Alex Turner), No Doubt, PJ Harvey y Kelly Clarkson? ¿O que contribuyó al proyecto Sound City de los Foo Fighters? Su currículum es inabarcable, bien lo saben los que cultivan dioptrías examinando los créditos de los álbumes. Pues bien, Johannes ofrecerá una actuación este sábado en La Cochera Cabaret (22.00 horas), cita inexcusable para los que arrogan pedigrí rockero.

Alain Johannes (Santiago de Chile, 1962) empezó a trastear con instrumentos musicales a los 4 años, aprendiendo acordes y escuchando sin discanso a The Beatles, Led Zeppelin, Paco de Lucía, la banda sonora de 'Jesucristo Superstar', Queen y jazzeros como Eric Dolphy, Miles Davis y John Coltrane; aquellos vinilos los tenía a mano: su padre es Danny Chilean, un reconocido músico de la Nueva Ola chilena, y su tío es Peter Rock, apodado el Elvis del país de los Andes. Su familia se instaló en Los Ángeles y el joven Alain se hizo un imprescindible hombre para todo en la escena musical de los ochenta y noventa: formó Walk The Moon y Eleven junto a la teclista y cantante Natasha Shneider (con quien terminaría casándose) y Jack Irons, batería de RHCP; pero pronto se hizo un nombre como consigliere de grandes como Mark Lanegan, Homme y muchos más. La muerte por cáncer de Shneider motivó que, por fin, Johannes debutara con un disco a su nombre, el catártico 'Spark', en el sello de Mike Patton, Ipecac.

El chileno-estadounidense recuperará su repertorio de todas esas épocas en La Cochera Cabaret junto a la banda parisino-sevillana Lost Satellite, a quienes ha producido su recientísimo álbum, 'A broken lightbulb', que ellos mismos definen como «post Punk Prog Pop con un poco de neo grunge Stoner».