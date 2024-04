La Piñona convierte una crisis personal en la gran explosión de su baile

La reconocida bailaora Lucía Álvarez, más conocida como La Piñona, originaria de Jimena de la Frontera (Cádiz) ha forjado una carrera sólida en los escenarios más destacados del flamenco nacional e internacional. Con dedicación y sentimiento, baila para aquel dispuesto a abrir su corazón y ahora se abre en canal en 'Insaciable', la función con la que este viernes participa en el ciclo Flamenco Lo Serás Tú del Teatro Cervantes.

'Insaciable', describe su responsable, es «un espacio-tiempo» donde muestra todas sus facetas, como bailaora y también como ser humano. Asegura la gaditana que convirtió una crisis personal en una propuesta artística a partir del destape emocional y artístico para sumergirse y entregarse por completo en una especie de «explosión» de su baile. Dice la bailaora que el título de su espectáculo la representa, «en muchos sentidos», especialmente tras ese momento complicado que vivió hace algo más de un año. Entonces se propuso ser más ella que nunca, «con un ejercicio de aceptación, de luces y de sombras». El resultado es el show que trae al Cervantes.

Se trata de un viaje de autodescubrimiento en el que, eso sí, no se encuentra sola: la acompañan Rafael Estévez y Valeriano Paños, encargados de la dirección artística además de algunas coreografías; el talento vocal de Jesús Corbacho, Ezequiel Montoya y José El Pechuguita, la habilidad en la guitarra de Ramón Amador y la destreza en el baile de Jonatan Miró.

Entre todos ayudan a La Piñona a volver a demostrar esa versatilidad y talento que la han llevado por tablaos y escenarios de medio mundo. «En este espectáculo intento que se vea todo lo que soy, la bailadora más clásica, también la más inquieta, mi forma de ser y de bailar más sobria, más profunda. Hay partes que son muy sensibles, otras de improvisación y luego también otras que son divertidas, canallas, donde canto un poco también», avanza la gaditana.

Y habrá alguna que otra sorpresa: tras una farruca se simula una discoteca y lo que puede ocurrir en una noche de fiesta. «Entonces nos sumergimos en la música discotequera, donde además cantamos rumba, hacemos un bolero y hasta rapeo. Lo que hago de cante es una cosa muy pequeñita, pero sí que me permito también cantar para mostrar esa parte mía, no porque yo sea cantaora ni cante bien, sino por mostrarme desinhibida, más bien», aclara. Porque ‘Insaciable’, asegura La Piñona, es una fución «muy asumible para la gente que no conoce el flamenco: todo el que vaya lo va a pasar muy bien y estoy segura de que no se van a arrepentir», sentencia la bailaora.

Fuerza

De Lucía Álvarez se suelen destacar su sensualidad y su fuerza. Es una creadora, dicen los expertos, que no recurre a los alardes técnicos y es extremadamente expresiva, especialmente en el braceo. Su segundo apellido, Howard, delata la nacionalidad de su madre: inglesa. La mujer visitó Tarifa a finales de los 70, se enamoró del lugar y de un hombre, se casó con él y se quedó para siempre. De ese amor nació Lucía. ¿Por qué La Piñona? Del pueblo en el que nació, Jimena de la Frontera, es originario el piñonate, un dulce a base de almendras, piñones, ajonjolí, canela y clavo. Una amiga se lo sugirió como nombre artístico y el resto es historia.

Empezó a bailar a los 10 años, a los 18 se trasladó a Sevilla para seguir formándose e intentar dedicarse profesionalmente al baile. En 2011 logró el principal premio de baile en el Festival de Cante de Las Minas de La Unión, el Desplante y, además de comenzar a ser requerida por las compañías de artistas como Manuel Liñán, Arcángel o Esperanza Fernández, llegó a ser primera bailaora del Ballet Flamenco de Andalucía. A la gaditana, con premios Lorca y nominaciones en los Max en su haber, han aplaudido en Milán, Marruecos, Sevilla y allá donde ha actuado. Este viernes batirán las palmas de los malagueños.