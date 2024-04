El Museo de Artes y Costumbres abre su patio para vivir de cerca el jondo

Fue mesón, lugar de refugio de railes, hospedería... Desde que se levantó, en el siglo XVII y tras severas ampliaciones y reconstrucciones, el edificio que acoge hoy el Museo de Artes y Costumbres Populares tiene ese carácter genuino que sólo brinda la historia, las vivencias y peripecias que se desarrollaron entre sus muros. Añadan felizmente ahora una nueva, la de suponer un coqueto e íntimo tablao en el que vivir el mejor flamenco que se crea estos días en nuestro país. Fundación Unicaja estrena el ciclo Hondos Caminos del Flamenco, un total de 14 citas que traerán a ese patio, entre abril y julio, a imprescindibles del jondo como Rafael Riqueni, Antonia Contreras, Carrete de Málaga, Daniel Casares y Bonela Hijo, entre muchos otros, además de a eruditos que compartirán sus miradas enciclopédidas sobre la saeta, la rapsodia, La Cañeta...

Antonia Contreras ofreció una breve actuación tras la presentación del ciclo / Álex Zea

Hace unos años, Mariano Vergara, entonces presidente de la Fundación Unicaja, barruntaba la idea de diseñar una iniciativa dedicada por entero al jondo. «Don Manuel Machado llamó a Málaga La Cantaora y desde hace tiempo no hay ni un tablao», razonó Vergara, hoy expresidente. Invitó a Carlos Martín Ballester, presidente del Círculo Flamenco de Madrid, al patio del Museo de Artes y Costumbres Populares, de la entidad bancaria. «Al verlo me di cuenta de que me gustaría desarrollar actividades de flamenco allí. Es un espacio íntimo, con capacidad para 50 personas en el que escuchar y ver a los artistas es todo un regalo», asegura el también coleccionista discográfico, convencido de que el arte flamenco «tiene que ser cada vez más compartido por la sociedad» y de que «las instituciones tienen uan responsabilidad» con él.

«Nuestra intención es que el público se lleve una idea de cómo el flamenco ha evolucionado a lo largo de los años que lleva en activo. Están muy representadas las distintas vertientes del flamenco para que quien que pueda venir solo a un espectáculo se lleve un encuentro muy emotivo, y quien quiera venir a todos, pues se pueda hacer una foto aproximada del flamenco actual», comentó ayer en la presentación del ciclo Martín Ballester.

Saeta

Hondos caminos del Flamenco comenzará el 24 de abril con la actuación de Antonio Reyes y José del Tomate (hijo de Tomatito), y al día siguiente tendrá lugar la conferencia 'La saeta flamenca, cantada y contada', en la que el cantaor Bonela Hijo y el cantaor e investigador Gregorio Valderrama ofrecerán un recorrido por la historia del género y sus distintas manifestaciones de dolor.

El 8 de mayo se celebrará el concierto de Alejandro Hurtado, que contará con una introducción de Rodrigo de Zayas, y ambos realizarán un recorrido por la obra de Ramón Montoya y Manolo de Huelva, dos pilares de la guitarra flamenca del siglo XX, con el aliciente de utilizarán sus instrumentos originales.

El 9 de mayo tendrá lugar el concierto de Antonia Contreras y el guitarrista catalán Juan Ramón Caro, y el 29 de ese mismo mes se celebrará la conferencia ‘Conversaciones con Carrete de Málaga’, en el que el mítico y peculiar bailaor de Málaga nos acercará a su inimitable forma de ver la vida y el arte.

Por su parte, los cantaores jerezanos Luis el Zambo y Domingo Rubichi ofrecerán un concierto el 30 de mayo, y el 5 de junio se celebrará la conferencia 'La Cañeta de Málaga y José Salazar', a cargo del escritor y productor Ramón Soler.

Riqueni

El 6 de junio, el sevillano Rafael Riqueni, uno de los más brillantes compositores y guitarristas flamencos de las últimas décadas, ofrecerá un concierto, y el día 12 tendrá lugar la conferencia 'José González Marín: rapsoda y flamenco', una reivindicación de esta figura en la que habrá una audición de grabaciones históricas y un debate con Eduardo Vasco, director del Teatro Español, y Martín Ballester.

La cantaora lebrijana Inés Bacán, de la dinastía de los Peña de Lebrija, y el guitarrista Antonio Moya ofrecerán un concierto el 13 de junio, y el día 26, Mariano Vergara y Álvaro Olivares pronunciarán la conferencia 'El flamenco en la voz de los escritores malagueños'.

El guitarrista Daniel Casares ofrecerá el 27 de junio un concierto y, ya en julio, el ciclo contará con el recital y cata 'Los vinos del Marco de Jerez y el flamenco' con la presencia del cantaor jerezano Jesús Méndez y el guitarrista también jerezano Antonio Higuero, que estarán acompañados por el crítico flamenco y escritor José María Castaño.

La última sesión del ciclo la protagonizarán los gaditanos Juan Villar, Nono Reyes y la bailaora Patricia Valdés con su concierto el 4 de julio.

Las conferencias de Hondos caminos del flamenco serán de carácter gratuito (con invitación a recoger en el Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares); las entradas para los conciertos tendrán un precio de 20 euros (atención:aforo muy reducido, 40 localidades).