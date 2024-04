Los icónicos DJs Armand Van Helden y Pete Tong pincharán en el Marbella Arena

Marbella Arena, el recinto ubicado en la antigua plaza de toros de Puerto Banús, está programando una temporada con amplio elenco de artistas de diversos géneros musicales y espectáculos variados. La temporada comienza el 28 de abril con la cantante y compositora rusa Zemfira, que ha despachado más de 3 millones de ejemplares de sus discos de rock muy personal.

Para el mes de mayo, el escenario de Marbella Arena será testigo de la llegada por primera vez a la ciudad de Defected, la prestigiosa institución de música house, el 24 de mayo. Y lo hará con un roster de impresión, integrado por Sam Divine, Olive F, Enzo is Burning y, muy especialmente, Armand Van Helden, uno de los productores y DJs más cotizados del mundo, también de los que tienen un arsenal de hits más completos (como The Funk Phenomena o U don’t know me).

La programación continúa con un mes de agosto lleno de diversos estilos musicales. El día 8, cita con Nancy Ajram, la reina del pop árabe, cuyos éxitos han encabezado las listas de Oriente Medio y el norte de África.

Qué decir de Pete Tong, uno de los primeros DJs superestrella e inspiradores del sonido progressive. Viene el 10 de agosto con su espectáculo Ibiza Classics, en el que con la Essential Orchestra, reverdece las glorias de temas clásicos de house reinventados en formato orquestal.

Y de la música electrónica a la mejor música de cine. El 14 de agosto Marbella Arena acogerá un concierto homenaje a los grandes compositores del cine como Enio Morricone, Hans Zimmer y John Williams, entre otros.