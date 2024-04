Ha*Ash: "Somos la prueba de que la sangre es más espesa que el agua"

Tras seis años de espera (la última vez que giraron por España fue en 2018), las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace, también conocidas como Ha*Ash, regresan con su gira ‘Mi salida contigo’. Recalarán en cinco ciudades: comenzarán en Valencia, pasarán por Murcia, Barcelona, Madrid y finalmente acabarán en Málaga, el 25 de abril, en la sala París 15. Hanna Nicole nos ha desvelado algunos de los secretos del tour y de su música.

Son conocidas como las “reinas del sold out” y no es para menos, ya que las hermanas han recorrido México, Sudamérica y Estados Unidos, colgando el cartel de “entradas agotadas” en más de una ocasión.

‘Mi salida contigo’, es hasta el momento la gira más grande del dúo y en la que como bien comenta con ilusión,"Conocer cada vez más lugares de España nos ilusiona muchísimo y más yendo como vamos: con una gira tan importante en nuestra carrera, la más grande que hemos tenido". Y tienen mucha curiosidad por conocer a Málaga: "He oído puras cosas bonitas de Málaga, tenemos muchas ganas".

20 años de carrera

A lo largo de sus 20 años de carrera, que las sitúan como el grupo femenino de pop más longevo e importante en Latinoamérica, Ha*Ash no ha dejado de sorprender a sus fans con su música y hemos averiguado cuál es la receta secreta de su éxito: la hermandad que tanto las une. "Es cierto eso que dice el dicho de que la sangre es más espesa que el agua. No estaríamos aquí 20 años después si no fuera porque nos tenemos una a la otra", asegura Hanna Nicole.

Están consideradas como el dueto más importante de Latinoamérica. Pero, para ellas, ¿qué significa eso? "No hay nada más bonito que saber que nuestras historias conectan con otros. Nosotras escribimos acerca de lo que nos va pasando y ver que a otros también les pasa y se identifican con nuestras letras, le da todo el valor del mundo a lo que hacemos. Nos sentimos muy agradecidas con la gente que nos sigue y que nos sigan regalando un pedacito de su corazón y de su vida", responde la cantante.

Tienen una conexión especial con los artistas españoles, tanto es así que, a pesar de no ser algo premeditado, se han dado cuenta de que la gran mayoría de sus duetos y colaboraciones son con artistas de nuestro país en la que cuentan desde Melendi, Hombres G, Maldita Nerea hasta Mar Lucas, quien participa en su 'Yo nunca nunca'. "Durante la pandemia, ¿quién no estuvo en Tiktok?", dice entre risas la mexicana. Allí conocieron a la española y en poco tiempo estrecharon un lazo de amistad fuerte, tanto es así que le propusieron una colaboración: "Invitamos a Mar Lucas a que ella escribiera su parte para que la sintiera suya, y ella lo hizo así y le quedó increíble". ‘Yo nunca nunca' es una canción sarcástica sobre lo que hace una persona cuando está enamorado porque como bien explica Hanna Grace: "Cuando no estás enamorado, juras nunca hacer ciertas cosas que finalmente acabas haciendo cuando te enamoras".

Hanna Grace y Ashley quieren con su gira ‘Mi salida contigo’ que el público que asista se lo pase bien, independientemente de que se encuentren de celebración por esos 20 merecidos años de carrera. "Cantaremos canciones que la gente ha vuelto éxitos. En esta gira, no solamente estamos cantando canciones del disco nuevo, sino también estamos recordando y cantando canciones que han sido importantes a través de nuestra carrera", anuncian.

La gira española consta de 5 fechas únicas. Las entradas para sus conciertos están a la venta desde el pasado 16 de noviembre.