La Diputación programa por el Día del Libro conciertos, teatro, conferencias y presentaciones

La Diputación programa una semana de conciertos, teatro, conferencias y dos presentaciones literarias con motivo del Día del Libro. Así, la Joven Orquesta Provincial de Málaga (Jopma) ofrecerá un ciclo de tres conciertos que comienzan este domingo, 21 de abril, en el IES Gaona de la capital y continúan el 27 de abril en Jimera de Líbar y el 18 de mayo en Ronda.

Además, el 23 de abril, Día Internacional del Libro, se presentará en el centro cultural María Victoria Atencia (MVA) de la capital 'Celebración de la Palabra y el Libro', de Rafael Pérez Estrada, y el 24 tendrá lugar la presentación de 'Arlequines rotos', de María Asunción Cabello López, en la Biblioteca Cánovas del Castillo, también en Málaga.

La música y las artes escénicas llenarán el escenario del MVA con el concierto 'Timples y otras pequeñas guitarras del mundo', el 24 de abril, y con la obra teatral 'Dance is my heroine', el 26. Y la programación se completa el 25 de abril con la conferencia 'Málaga: de la posguerra a la modernidad. Trabajo, género y colectivo LGTBIQ+' en el marco del ciclo Málaga Eterna de la Biblioteca Cánovas.

Así, la Joven Orquesta Provincial de Málaga ofrecerá un ciclo de tres conciertos en los que, bajo la dirección de Juan Paulo Gómez Hurtado, interpretarán un programa que incluye Rienzi (obertura), de Richard Wagner; La forza del destino (obertura), de Giuseppe Verdi; Los preludios, S97, de Franz Liszt; Canción popular de Joaquín Turina y España Waltz, Op. 236, de Emile Waldteufel.

Los conciertos serán este domingo a las 19.00 horas en el IES Vicente Espinel (Gaona) de la capital; el 27 de abril a las 19.00 horas en la explanada de la iglesia de Nuestra Señora de la Salud de Jimera de Líbar; y el 18 de mayo a las 20.00 horas en la capilla del Convento de Santo Domingo de Ronda.

El martes 23 de abril, a las 11.00 horas, se presentará en el centro cultural MVA 'Celebración de la Palabra y el Libro', un presente de Rafael Pérez Estrada a la Feria del Libro de Málaga de 1992. Con motivo de la celebración de Día Internacional del Libro, el Centro Cultural Generación del 27 y la Fundación Rafael Pérez Estrada ponen al alcance de los lectores una nueva edición de dicha obra compuesta artesanalmente en la Antigua Imprenta SUR, donde vio la luz la revista Litoral y buena parte de la mejor poesía española del siglo XX.

La obra es un ejercicio de imaginación, de los que no eran raros en la obra del autor, donde se dan cita la mitología, el retruécano, la irreverencia y los mundos improbables en torno al libro como compañero necesario.

El escritor malagueño Rafael Pérez Estrada (Málaga 1934-2000) fue uno de los más originales e imaginativos de su generación. Poeta, novelista, dramaturgo, dibujante y eterno experimentador, fue además un brillante abogado entregado a sus amigos y a su ciudad. Su gran sentido del humor y su ingeniosa manera de concebir el hecho artístico y el mundo en general, unido a su amplia cultura, forjaron una obra apartada de modas, mordaz, miscelánea y rompedora.

Hijo de la también pintora y escritora Mari Pepa Estrada y del médico Manuel Pérez Bryan, Rafael nunca se despegó demasiado de su ciudad natal, apenas unos años en Granada, para estudiar Derecho, y otros pocos en Madrid, donde se inició en el dibujo y la escritura.

De regreso en Málaga, comenzó su sofisticada carrera literaria en la editorial Guadalhorce, de Ángel Caffarena. Durante toda su vida ya no dejaría de practicar toda clase de géneros, pasando por el aforismo, la poesía hiperbreve, la novela y el teatro. El atributo de la imaginación es enseña de su obra, poética y prosística, que no escatima en una incesante provocación al lector cómplice.

El 24 de abril a las 19.00 horas, en la sala de conferencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo tendrá lugar la presentación del libro de María Asunción Cabello López 'Arlequines rotos', una colección de cuentos que saca a relucir los deseos no expresados, los miedos y las dudas, y enfrenta al lector a la manera en la que va construyendo su vida. La entrada es libre hasta completar aforo.

Timples y otras pequeñas guitarras del mundo

El próximo 25 de abril a las 20.30 horas se celebrará en el MVA el concierto 'Timples y otras pequeñas guitarras del mundo'. El timple, una de las señas de identidad canarias más notables, tiene muchos hermanos en otros países del mundo que a su vez son señas de identidad en sus respectivos lugares.

Germán López, Althay Páez, Beselch Rodríguez y Yone Rodríguez son algunos de los más destacados intérpretes de timple de la nueva generación que ha surgido en las islas. A pesar de que dos de ellos son de Gran Canaria, otro de Fuerteventura y otro de Tenerife, se han propuesto superar las barreras geográficas e iniciar juntos este camino musical.

La formación está compuesta por Germán López (timple y contra), Althay Páez (timple, cuatro, ukelele barítono y cavaquinho), Beselch Rodríguez (timple, timple grave, ukelele barítono, ukelele y charango), Yone Rodríguez (timple, charango, ukelele y guitarra acústica), Leandro Ojeda (bajo) y Jonathan Campos (voz). Las invitaciones se pueden reservar desde el lunes 21 de abril a las 10.00 horas en mientrada.net.

El jueves 25 de abril a las 19.00 horas, en la sala de conferencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo, el profesor Cristian Matías Cerón Torreblanca dará la conferencia 'Málaga: de la posguerra a la modernidad. Trabajo, género y colectivo LGTBIQ+'. La entrada es libre hasta completar aforo.

Enmarcada en el ciclo Málaga Eterna de la Biblioteca Cánovas, la conferencia realiza un recorrido por la Málaga de los 40, 50 y 60 para explicar los cambios que experimentó la ciudad con el desarrollo de las nuevas infraestructuras y recordar su valioso patrimonio industrial, deteniéndose en empresas ya desparecidas como Intelhorece o Citesa. Asimismo se abordarán las relaciones de género durante aquellos años y su repercusión en la vida de los malagueños.

El 26 de abril, a las 20.30 horas, se representará en el MVA la obra teatral 'Dance is my heroine', una propuesta escénica multidisciplinar que parte de la premisa: ¿Qué pasaría si un día cualquiera, en una tienda de segunda mano, encontraras un traje de Wonder Woman y al probártelo, ya no pudieras quitártelo? Desear no ser tú y acabar siendo más tú que nunca.

'Dance is my heroine' habla de identidad, de atreverse a ser, de permitirse fracasar, de desconectarse un rato y volver a la vida 'real', invitando a repensar la relación con el propio cuerpo y las rutinas de ocupación del espacio público. También es un tributo a tres mujeres que han marcado la historia de la danza: Yvonne Rainer, Pina Bausch y Deborah Hay. Las invitaciones se pueden reservar desde el lunes 21 de abril a las 10.00 horas en mientrada.net.