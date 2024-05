Manuel Turizo se suma al Starlite Occident 2024

Manuel Turizo, el autor de 'La Bachata' más internacional, va a debutar este verano en el festival boutique Starlite Occident 2024, en Marbella, con un concierto que tendrá lugar el 17 de julio en el recinto de la cantera de Nagüeles.

Turizo debutó en 2016 y desde entonces ha reflejado, como cantautor, su capacidad de romper esquemas dentro del género urbano y la música latina. Sus discos 'ADN' y 'Dopamina' incluyen hits como 'Una lady como tú', 'Culpables' y 'Quiéreme mientras se pueda'.

A estos, suma nuevos éxitos de su último trabajo '2000', como 'La Bachata' (una de las canciones más escuchadas a nivel mundial). Con más de 38 millones de reproducciones en Spotify, el artista presentará en Starlite Occident un concierto único repleto de energía y baile, sonando temas universales como 'La bachata', 'El merengue', 'Vagabundo' o 'De lunes a lunes', entre muchos otros.

Desde la organización de Starlite precisan que las entradas ya se han puesto a la venta, y recuerdan que Manuel Turizo llegará a Marbella tras su éxito en la edición madrileña de Christmas by Starlite que tuvo lugar en diciembre.

El cartel de Starlite

El cartel de Starlite Occident 2024 ya cuenta las confirmaciones de artistas como Jamie Cullum (viernes 14 de junio), Van Morrison (sábado 15 de junio), Sheryl Crow (viernes 21 de junio), Aitana (sábado 22 de junio, lunes 29 de julio, martes 30 de julio), Vanesa Martín (sábado 29 de junio), Myke Towers (miércoles 3 de julio), Emilia (jueves 4 de julio), Camilo (sábado 6 y lunes 8 de julio), Keane (martes 9 de julio), The Corrs (miércoles 10 de julio), Julian Marley & The Uprising (jueves 11 de julio), Christian Nodal (sábado 13 de julio), Take That (domingo 14 y lunes 15 de julio), Carlos Vives (martes 16 de julio), Farruko (jueves 18 de julio) y Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes (viernes 19 de julio).

Asimismo, están confirmados Pablo López (sábado 20 de julio y miércoles 21 de agosto), Simple Minds (lunes 22 de julio), Tom Jones (martes 23 de julio), Diana Krall (miércoles 24 de julio), Ricky Martin (jueves 25 de julio), Luis Miguel (miércoles 31 de julio, y viernes 2 y sábado 3 de agosto), Los Secretos y Pedro Capó (jueves 1 de agosto), Malú (lunes 5 de agosto), Antonio José (martes 6 de agosto), Hauser (miércoles 7 de agosto), Miguel Poveda (jueves 8 de agosto), UB40 ft. Ali Campbell (viernes 9 de agosto), y Nick Carter (sábado 10 de agosto).

También forman parte del cartel Taburete y Lérica (lunes 12 de agosto), Plácido Domingo (martes 13 de agosto), La Oreja de Van Gogh (miércoles 14 de agosto), Paula Mattheus & Marlon (jueves 15 de agosto), Abraham Mateo & Nil Moliner (viernes 16 de agosto), Sara Baras (sábado 17 de agosto), Siempre Así (lunes 19 de agosto), Vanesa Martín (martes 20 de agosto), Rels B (jueves 22 de agosto), Ana Mena (viernes 23 de agosto) y Hombres G (sábado 31 de agosto).