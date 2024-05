Bayona: «Vivimos en un mundo menos ingenuo en el que las melodías en el cine ya no están de moda»

Acaba de regresar del Festival de Cannes, en el que ha sido miembro del jurado oficial que ha concedido su Palma de Oro al filme de Sean Baker 'Anora', y está preparando el rodaje de un spot para dentro de dos semanas. J.A. Bayona hace hoy un alto en el camino para asistir, en el Teatro Cervantes, a 'Universo Bayona', el concierto en el que se exprime la pulpa de las bandas sonoras de las películas que ha realizado hasta la fecha, desde su debut en el largometraje, 'El orfanato', hasta la reciente y casi oscarizada 'La sociedad de la nieve'.

La música es para el director catalán un arte que le sirve «para llegar más allá de las palabras»: «Con la imagen se puede sugerir mucho más que con el diálogo y con la música, aún más todavía. Me parece una herramienta muy poderosa». Bayona ha trabajado con dos pesos pesados del bandasonorismo actual, el español Fernando Velázquez (quien, por cierto, dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Málaga en el recital de esta noche) y el estadounidense Michael Giacchino. Para él, un buen autor de música de cine «no es sólo un músico sino también un narrador»: «La banda sonora debe narrar, ahí se diferencia al buen músico del buen músico de cine. Recuerdo que cuando escuché por primera vez la música de Giacchino para 'Jurassic World: el reino caído' me asusté: tenía una connotación oscura, gótica, casi parecía una banda sonora para una película de Drácula no para Jurassic Park. Giacchino me dijo: «No tengas miedo, esto que suena es la película que tú has hecho». Pasado el tiempo, echando la vista atrás, le agradezco mucho que él supiera sacar aquello que hacía tan particular lo que yo había hecho en esa película. Él supo ver más allá del director cuál era el valor de esa película y lo potenció con su música».

La música en el cine lleva años en un cambio notable: se ha pasado del sinfonismo clásico, de los grandes themes de autores Jerry Goldsmith, John Williams o Ennio Morricone, a las texturas electrónicas de Trent Reznor, el minimalismo de Max Richter o el estilo total y pop de Ludwig Göransson. Las bandas sonoras de los filmes de Bayona son, en cambio, decididamente clásicas: «Vivimos en un mundo menos ingenuo, que ya ha visto y ha escuchado mucho más de todo, y en ese universo las melodías han quedado un poco fuera de moda. Creo que al público del momento en el que vivimos le interesan más las texturas y los ritmos que las melodías, pero uno tiene que hacer la música que le apetezca y no la que le dicten los tiempos», defiende el realizador, quien, en cualquier caso, sí ve una evolución en «la cantidad y el tipo de música» en su cine, especialmente cuando analiza La sociedad de la nieve.

En cualquier caso, J.A. Bayona no cierra puertas a otros sonidos. ¿Por qué no colaborar, por ejemplo, con su hermano gemelo, Carlos, DJ de música electrónica? «Pues me encantaría. Él tiene mucho control de la música electrónica y hoy hay bandas sonoras electrónicas que están funcionando muy bien, sobre todo en el cine de terror. Él se manejaría muy bien en ese sentido», apunta. A quien nunca van a escuchar es al propio Jota: «Yo soy un músico frustrado, seguro. Me encantaría saber tocar el piano, pero no soy capaz de tocar cinco notas seguidas».

Quien asista hoy a 'Universo Bayona' también puede hacerse con una idea personal del director, una especie de autorretrato musical, a pesar de que son músicas creadas para historias tan diversas como las de 'El orfanato', 'Un monstruo viene a verme' o 'La sociedad de la nieve': «Siempre intentas enriquecer el resultado final de una película aportando tu parte más personal. La música participa mucho del estado de ánimo y sí que hay cosas en la música de mis películas que reflejan más mi personalidad que otros aspectos de los filmes», confirma.