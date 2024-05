Los festivales anticipan la búsqueda de abonados y de artistas para 2025

No han terminado de anunciarse al completo los carteles de algunos de los macrofestivales de la presente temporada y ya empiezan a sonar fechas y nombres de artistas para 2025. La música en vivo se ha convertido en un reclamo más para la Costa del Sol y las promotoras no dejan de reinventarse. Anticipar al máximo la búsqueda de abonados o de artistas para el próximo año empieza a extenderse en Málaga como nunca antes.

Las propias administraciones señalan que la provincia ha incorporado su creciente oferta musical a otros reclamos históricos, como la buena climatología, la gastronomía con el espeto tomado en el chiringuito a modo de tradición y esa extensa conectividad que atesora el aeropuerto malagueño. Ahora se elige el destino costasoleño «con la agenda de conciertos en al mano», expresan fuentes de la Diputación.

Y justo por ese motivo no extraña que dos de los festivales celebrados este mismo fin de semana, casi en el pistoletazo de salida de la temporada tanto en Málaga como en el recinto fuengiroleño del Marenostrum, hayan anticipado ya detalles de la edición de 2025. Para empezar no volverán a coincidir en fechas. Porque ya en redes sociales hubo quienes se quejaron de la coincidencia este sábado de Ladilla Rusa, en el Fulanita Fest de Fuengirola, con Ojete Calor, que cerraban el Oh, See! en el auditorio municipal de Málaga capital.

En tierras fuengiroleñas, los organizadores del Fulanita anticipaban que el 31 de mayo de 2025 se celebrará la cuarta edición con la malagueña Vanesa Martín como uno de sus principales reclamos. Tras reunir a más de 8.000 asistentes ante un cartel que incluyó también a Amaral, Belén Aguilera o la también malagueña Julia Martín, el evento que nació como «primer festival» de visibilidad LGTBIQ+ ya calienta motores para el nuevo año.

Pero también se ha adelantado como nunca a lo que pasará dentro de 12 meses el reseñado Oh, See!, después de que en sus perfiles oficiales anticipase este martes que su edición de 2025 se desarrollará los días 23 y 24 de mayo. Pero aún hay más. Este jueves 30 se pondrán a la venta, desde las 12.00 horas, los primeros abonos de la próxima edición. Será un proceso de venta limitado a quienes ya adquirieron su abono para la edición de este pasado fin de semana y el precio único para las dos jornadas será de apenas 29,95 euros.

«El viernes a las 12.00 horas, 24 horas después, el precio subirá y todo el que quiera podrá seguir adquiriendo los abonos. Es una pequeña muestra de agradecimiento a vosotros, los que estáis ahí año tras año. Mientras nosotros seguimos trabajando para crear un cartel acorde a lo que somos, un festival de pequeño-mediano formato, alejado de lo macro, con los pies en la tierra y teniendo claro lo que queremos: haceros felices...», comunican sus responsables.

A vueltas con Isabel Pantoja

Estos anuncios para 2025 contrastan con los anuncios de nuevas fechas en varios de los grandes ciclos musicales de este verano en la provincia, como Starlite, Festival Cueva del Nerja o el propio Marenostrum, que alberga el Fulanita Fest. En la cavidad nerjeña esta misma semana se han anunciado dos nuevas fechas, a añadir a un calendario del que Isabel Pantoja ha causado baja, por motivos ajenos a la Fundación Cueva de Nerja y las promotoras que han participado este año en la configuración del cartel.

Fuentes de una de las firmas encargadas de las contrataciones avanzaban este martes que se trabaja intensamente para mantener la fecha que inicialmente tenía reservada la tonadillera, de manera que otra intérprete de «primera línea» suba al escenario nerjeño el próximo 13 de julio. Recordemos que Starlite también acaba de sumar a su nómina de artistas a Robin Schulz o Juan Magán. E incluso el CanelaParty de Torremolinos, que empezó a vender abonos para este año nada más cerrarse su anterior edición, ha aplazado la cita con el trío Joyce Manor a 2025.