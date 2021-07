La selección española vuelve a mirar a las categorías inferiores del baloncesto femenino de Málaga. Hasta 4 jugadoras del club de Los Guindos, además de la esteponera Carla Viegas, han sido convocadas para las concentraciones que tendrán lugar este mes de julio tanto en categoría Sub 16 como Sub 17: Rocío Ramírez y Carla Viegas (Sub 16); y Eva Sirena de Meyer, Noemí Ugochukwu y Daniela Ikponmwosa (Sub 17).

Rocío Ramírez, una de las grandes promesas del baloncesto andaluz y nacional, máxima anotadora del pasado Campeonato de España Cadete, en el que el Unicaja Andalucía se proclamó subcampeón, será la representante malagueña en la convocatoria del combinado Sub 16 que preparará el European Youth Challengers Sub 16, del 9 al 14 de agosto en San Fernando. Una semana en la que la generación del 2005 buscará su plaza para la Copa del Mundo Sub 17 del próximo año.

Por su parte, Carla Viegas es una de las canteranas más prometedoras del CAB Estepona, hasta el punto de que a pesar de ser jugadora cadete esta pasada temporada, ha jugado con el equipo de la LF2 y también está en la plantilla que debutará esta próxima temporada en la Liga Femenina Challenge, la nueva segunda categoría del baloncesto femenino español.

Para conseguir la cita mundial, España tendrá que quedar entre los dos primeros equipos del grupo que juega en la localidad gaditana, siendo sus rivales Croacia, Letonia, Alemania, Polonia y Bulgaria. La concentración comenzará el próximo lunes 19 de julio en Barcelona y, a partir del día 2 de agosto, la preparación proseguirá en San Fernando.

Además de Rocío Ramírez y Carla Viegas, las convocadas son Paula López (Siglo XXI), Iyana Martín (Siglo XXI), Paula Tirado (Germans Homs UE Mataró-Femení Maresme), Laia Conesa (Siglo XXI), Sofía Alonso (CB Ponce Valladolid), Judit Valero (Barça CBS), Habtenesh Calvo (Movistar Estudiantes), Cristina Sánchez (Siglo XXI), Anna Guillem (Snatt's Femení Sant Adrià), Blau Tor (Siglo XXI), Sandra Emedolu (Barça CBS), Lucía Navarro (Valencia Basket), Ariadna Termis (Siglo XXI), Quuen Ikhiuwu (Laboratorios Ynsadiet Leganés) y Awa Fam (Valencia Basket).

Tres júniors, también convocadas

La Selección Española Sub 17 también dio una lista de jugadoras pertenecientes a la generación del 2004 con las que trabajar del 21 al 28 de julio en Barcelona con la vista puesta en el Europeo Sub 18 del próximo año. Una convocatoria en la que se encuentran las jugadoras del Unicaja Andalucía júnior Eva Sirena de Meyer, Noemí Ugochukwu y Daniela Ikponmwosa, estas dos últimas, además, jugadoras que ya han disputado minutos de calidad en el Unicaja Femenino de Liga Femenina 2.

El resto de jugadoras seleccionadas son Deva Bermejo (Snatt’s Femení Sant Adrià), Marina Asensio (Siglo XXI), Gemma Núñez (Ingenia Solar Energy Costa de Almería), María Doreste (Spar Gran Canaria), Paula García (Barça CBS), Paula Saravia (Movistar Estudiantes), Irune Orio (Lointek Gernika Bizkaia), Marina Hernández (Valencia Basket), Ariadna Talaverón (Snatt’s Femení Sant Adrià) e Irene Broncano (Snatt’s Femení Sant Adrià).