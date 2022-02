Han pasado casi dos años, pero seguimos sintiendo reparo a la hora de calcular cuándo podremos dar por concluida la pandemia del coronavirus. Mejor ni pensarlo. Eso sí, muy poco a poco, vemos cómo se avanza hacia la normalidad, nueva o antigua. Uno de esos síntomas de avance es que el Pabellón Pérez Canca de Carranque deja de ser hospital de campaña y vuelve a ser un pabellón deportivo. Pero entre las numerosas disciplinas y deportistas que allí se dan cita, hay que destacar que las "panteras" del Costa del Sol Málaga vuelven a casa. Una buenísima noticia para el equipo que, en este último periodo, se está encargando de llevar el nombre de Málaga y su deporte a lo más alto del balonmano femenino en España y Europa.

Ciudad Jardín o el Pabellón de Alhaurín de la Torre han sido fundamentales en estos tiempos de pandemia para que las jugadoras de Suso Gallardo pudieran seguir hacia delante en sus compromisos, pero Carranque es el mayor sinónimo de hogar para el Balonmano Costa del Sol Málaga.

Este viernes a mediodía, la Junta de Andalucía organizó un acto sorpresa para jugadoras, cuerpo técnico y dirigentes del club. Carranque estrena parqué y varios carteles personalizados para el equipo (una lona negra con el símbolo de las panteras y cuatro banderas de grandes dimensiones en cada esquina de la cancha). En él, el consejero Imbroda anunció que Carranque volverá a ser la sede de los partidos de las "panteras". "Para mí es una satisfacción que este equipo que tantas alegrías nos ha dado en estos últimos años entrene en estas instalaciones de primer nivel". Además, comunicó que las obras están totalmente finalizadas, incluyendo la adecuación de vaso y playa de la piscina conforme a la normativa, el cambio de liner, de césped artificial en las pistas de pádel, la reposición de los tornos, la señalización y lucernario.

En palabras de Pepa Moreno, presidenta de la entidad, "la palabra gracias se queda corta". Para ella, Carranque es su casa. "He crecido aquí, me he formado como jugadora, capitana, amiga, presidenta... Aquí he reído, he llorado, me he enamorado. Han sido muchos años donde le tengo que dar las gracias al pabellón, me ha salvado dos veces la vida. Era entrar por la puerta y dejar todos los problemas atrás. Aquí conseguimos jugar por primera vez una Copa de la Reina aquí, esto demuestra que el camino andado ha sido duro pero volvería a elegirlo, por muy duro que haya sido. Hoy es un día muy feliz, nuestras lágrimas son de alegría, me siento muy feliz. Todo lo que hay aquí hoy es lo que siempre habíamos soñado, este día jamás lo vamos a olvidar", finalizó.