No pudo ser. El rinconero Alejandro Davidovich no pudo sorprender al defensor del título en Montecarlo, el griego Stefanos Tsitsipas, y cayó con honores y golpes que quedarán imborrables en la historia del toneo monegasco: 3-6 y 6-7(3). Hacía 20 años que un español no debutaba en una final de ATP con todo un Masters 1.000 y la falta de experiencia jugó en contra. No obstante, el malagueño estará hoy, por primera vez, entre las 30 mejores raquetas del mundo.

Relacionadas Davidovich cae ante Tsitsipas en la final de Montecarlo