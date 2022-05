Suso Gallardo: El domador de las Panteras

No existe un gran equipo sin un gran entrenador. Es una ley no escrita del deporte. Pasa en el fútbol, en el baloncesto, en el rugby... y también en el balonmano. Las «panteras» del Costa del Sol Málaga se han convertido en un equipo ganador, que devora títulos, pero siempre con un guía espiritual detrás, con un técnico que fue jugador antes que entrenador, que fue ayudante antes que técnico jefe y que se ha convertido ahora en un rey entre las reinas.

Suso Gallardo es el alumno aventajado de Diego Carrasco. Su fiel escudero hasta que la desgracia se cebó con el mítico técnico malagueño aquel nefasto día del verano de 2019. El palo fue gordísimo porque el entonces denominado Rincón Fertilidad era un «equipo de autor» y la falta del «autor» amenazaba incluso el futuro de la propia entidad.

Pero Carmen Morales y Pepa Moreno lo tuvieron muy claro desde el primer día, por mucho que el mundillo del balonmano generara dudas. Sustituir a Diego era (y es) imposible, pero con Suso Gallardo estaba asegurado que el proyecto seguiría creciendo y que las «panteras» seguirían mejorando. Para qué traer a un entrenador de fuera si Suso podía hacer esa función... Así fue como Gallardo asumió el mando, justo lo que Diego seguro hubiera elegido para continuar su legado.

Malagueño del 87, a los 18 le empezó a «tirar» lo de los banquillos, que compaginó algún tiempo con su última etapa de jugador. Suso llegó hace 14 años al club y cumple ahora su tercera temporada como primer entrenador. Curiosamente sus intenciones eran el balonmano masculino en un principio, pero la opción del femenino le llegó antes y se ha convertido ahora en su «modus vivendi».

Suso es un friki del balonmano. Le gusta trabajar en el scouting y es un devorador de estadísticas de todo tipo. Su principal «obsesión» (en el buen sentido de la palabra) es la defensa. Quiere ganar defendiendo bien, algo que no suele ocultar en sus declaraciones previas y posteriores a los partidos, en los que se fija más en los goles recibidos por sus jugadoras que en los anotados.

Gallardo presume de haberse rodeado estas últimas temporadas de lo que él mismo llama «los mejores», tanto a nivel de preparación física, como en trabajo técnico y entrenamiento específico de porteras. Es evidente que el Balonmano Costa del Sol Málaga no es el equipo con mejor físico de España (es una plantilla muy bajita), pero se ha demostrado en esta Copa de San Sebastián que es el que más corre y el que menos se cansa, dos claves decisivas para haber levantado el trofeo del k.o 2022 en Illumbe.

A Gallardo no le vale cualquiera para ser "pantera". La que quiera jugar en Málaga tiene que ser una jugadora completa, que ataque y que defienda, si es posible con capacidad para jugar en más de una posición, porque las temporadas son muy largas, hay lesiones y picos de forma y cuanto más polivalente sea la jugadora en cuestión menos dolores de cabeza tendrá el entrenador cuando lleguen los problemas. No mira edad ni altura ni procedencia. Si hay una chica en el filial que puede aportar no es necesario ir a otro club español, a Brasil o a Croacia a buscarla. La canterana, si lo merece, tendrá su sitio. Ahí están, desde luego, los ejemplos de María Pérez, Almu, Laura, Carla...

Suso tiene una máxima que no se puede saltar: «Esto es un juego de equipo y lo colectivo siempre tiene que ir por delante de lo individual». También tiene sus «manías», sobre todo que sus jugadoras «mueran» atrás. Que defiendan cada ataque del rival como si fuera el último del partido. Que no haya un solo despiste ni falta de concentración. Y la que no cumpla con esto... «pal» banco a descansar.

Hijo de un jugador de rugby, Gallardo es fan de los All Blacks, de su filosofía, de su manera de jugar, de su legado, de su identidad... Lee todo lo que puede sobre ellos. En fútbol prefiere al Barça, aunque lo que más le gusta es viajar, comer bien y, si es posible, con un buen vino encima de la mesa.

De ser un perfecto desconocido para el gran público ha pasado a ser el entrenador de balonmano femenino que acumula más títulos en las tres últimas temporadas. Ha ganado 4 en solo 602 días. Y ojo que puede llegar un quinto en menos de dos semanas, si sale cara la final de la EHF European Cup que arranca este próximo domingo en Telde frente al Rocasa Gran Canaria. Es Suso Gallardo: "El domador de las panteras».