Fútbol en blanco y negro: La pasión del malagueño José Antonio Ariza

El fútbol está en constante evolución, por ello es importante conocer su historia, sus mitos, sus inicios, el ‘dónde empezó todo’. Sigue siendo el mismo deporte, de hecho es de las disciplinas más fieles a sus primeros pasos, pero a lo largo de sus más de 150 años de historia se ha modernizado hasta lo que vivimos ahora, con la introducción de la tecnología. En los últimos meses hemos asistido a acontecimientos históricos en el mundo del balompié: la decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid, el tercer Mundial de Argentina con Leo Messi a la cabeza o el reciente fallecimiento del mito brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’. Estos momentos serán recordados durante años y décadas, pero para que lleguen ‘vivos’ a nuestros nietos y bisnietos es imprescindible la figura de los historiadores que emplean sus días a plasmar estas historias en libros, documentales, películas...

Si en estos tiempos conocemos historias como el ‘Maracanazo’ de Uruguay, la calidad de la Hungría de Puskás, las Copas de Europa del Real Madrid de Di Stéfano y Gento, el Brasil de Pelé o la ‘naranja mecánica’ de Johan Cruyff... es gracias a personas como el historiador malagueño José Antonio Ariza, un amante del fútbol en blanco y negro, del que se pueden rescatar pocas fotos y vídeos y conocemos sus mayores logros gracias a los libros.

Ariza, colaborador de La Opinión de Málaga, es un apasionado del mundo del fútbol, sobre todo del de antaño, y por eso dedica buena parte de su tiempo, mientras compagina con las tareas laborales y familiares, a conocer, investigar y documentar los inicios del deporte rey. Y no es una ‘locura’ reciente, es algo que viene desde muy atrás. «Fue a los 6 años de edad, en el Centro Andaluz de Schaffhausen, cuando comenzó a despertarse en mí esa curiosidad por la historia del fútbol entre partida y partida al futbolín de los más mayores. Unos decían «Yo soy Di Stéfano» otro «Yo Gento», «Puskás»… Así que sentí curiosidad por esos personajes», asegura el malagueño. «Siempre sentí una curiosidad inusitada en el origen de las cosas, es decir, buscar la «esencia» en sí. Para mí lo que más me apasiona es hurgar en el epicentro que es donde se origina el verdadero mérito. En el fútbol, que es mi gran pasión, lo que más me inquietaba era saber quién o quiénes hicieron posible que un juego tan básico como darle puntapiés a un esférico, se haya podido convertir en el deporte rey en todo el mundo», añade.

El historiador malagueño ya cuenta con seis libros a sus espaldas, los tres primeros centrados en el Real Madrid de los años 50 y 60 - ‘En el corazón de la primera Copa de Europa’, ‘Reyes del Viejo Continente’ y ‘En la Cima del Mundo’- y una trilogía dedicada a Alfredo Di Stéfano, la Saeta Rubia, uno de sus grandes ídolos, al que pudo conocer en persona. «Podemos encontrar documentación muy curiosa como cartas originales que obran en mi poder de Jacinto Quincoces escritas desde las propias trincheras de la Guerra Civil, hasta un verdadero catalogo de fotografías de la construcción del viejo Chamartín y las propias Bodas de Oro», destaca Ariza sobre el primero de sus libros.

Sin duda, sus ejemplares son historia del fútbol, con documentos únicos que han podido llegar a sus manos tras años y años de investigación. Pero, ¿cómo llegó a ellos? «La pasión por investigar los orígenes del fútbol me llevó a recolectar todo tipo de documentos y artículos con sabor a «añejo» que guardan un aroma a historia importante y, sobre todo, el que el paso del tiempo no olvide a los que realmente hicieron grande a este deporte. Eso y acudir a numerosos archivos públicos y privados», cuenta.

En su segundo y tercer libro sobre el histórico Real Madrid, Ariza hace «un repaso cronológico sobre las 5 Copas de Europa conquistadas por el Real Madrid durante el periodo de 1955 y 1960». Pero no solo expone los éxitos, también hay lugar para momentos no tan dulces: «El tramo final es un poco dramático, ya que repaso las dos derrotas en las finales de 1962 y 1964 ante Benfica e Inter, respectivamente, y sobre todo del adiós de Alfredo Di Stéfano al Real Madrid en el verano del 64».

Pero lo que hace único a estos libros no son solo las historias, sino que «los propios protagonistas son quienes cuentan paso a paso cómo lograron aquellos extraordinarios triunfos». «Fui visitándolos uno por uno, en un recorrido por toda España y parte del extranjero a lo largo de todos estos años. Pude estar cara a cara con los que hicieron el primer gran Real Madrid. Figuras tales como Alfredo Di Stéfano, Gento, Santamaría, Pérez-Payá, Del Sol, Zárraga, Marquitos, Atienza, Canario, Molowny, Amancio, Pirri, Velázquez, Zoco… fueron los que dieron vida a mis libros», explica el escritor costasoleño.

Eso fueron momentos muy especiales, que jamás se le olvidarán, según cuenta: «Hacerles recordar sus momentos de gloria fue algo mágico para mí y emotivo para ellos. Se me viene a la cabeza mi visita a José María Zárraga. El gran capitán blanco llevaba más de 20 años con una enfermedad que no le dejaba andar y apenas hablaba. Mi visita, me recuerda constantemente su hija, le sirvió como terapia».

Ariza tiene anécdotas con muchos protagonistas de sus libros, pero sin duda con uno de los que más cercanía llegó a tener es con el fallecido Alfredo Di Stéfano, figura central de sus tres siguientes libros, dedicados a la vida del astro argentino. El malagueño tuvo varios encuentros con él para conocer hasta el último detalle de su historia: «Hice buena amistad con él. Le entrevisté muchas veces y en una de ellas y a pesar de tener cita concertada, montó en cólera: «Ariza, ¿otra vez por aquí? ¿Qué es lo que quieres ahora?». «Continuar sabiendo de su legado, don Alfredo, pero si le viene mal me voy», le contesté. Y cuando me giré para marcharme, se dirigió de nuevo a mí y me atendió amablemente durante casi dos horas, en las que por un momento y haciéndole recordar su gran pasado, hasta varias lágrimas recorrieron sus sonrosadas mejillas. Fue el momento en el que más cerca me sentí de él».

Pocas personas ajenas a su círculo íntimo pueden conocer mejor que él a la ‘Saeta’. «Con el paso del tiempo y mi cercanía con él, me dio ‘chance’ para continuar investigando sobre su pasado. Eran tantas y tan buenas las historias que me contaba que las fui recopilando todas y decidí rebuscar por todos los archivos argentinos todo lo relacionado con su figura», dice Ariza.

Tuvo que hablar con mucha gente para llegar a conocer todo sobre Di Stéfano. Horas y horas de trabajo donde pudo contactar hasta con el anterior presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio: «Se volcó con mi proyecto al cien por cien. Quiso participar y escribió el prólogo del volumen I y me ayudó a contactar con un excompañero que jugó con Di Stéfano en River como es Amadeo Carrizo. Luego también participó en el volumen II el ex presidente de C.A. Huracán, equipo donde fue cedido en 1946 y, como guinda al pastel, César Luis Menotti, quien realizó el prólogo del último volumen», explica emocionado.

Sus libros sobre la ‘Saeta Rubia’ han tenido gran repercusión en España y, sobre todo, en Argentina. «Llevaron a que el presidente y vicepresidente del Museo de River Plate se desplazasen a Málaga en abril de 2019, portando con ellos el trofeo de la última Copa Libertadores conquistada por River Plate ante Boca Juniors en la final disputada en Madrid, para el acto de presentación de los mismos. Tuvieron gran repercusión, hasta el punto de que periodistas e investigadores se interesaron mucho más por la figura de Di Stéfano», expone.

También en el seno del Real Madrid sus trabajos tuvieron una muy buena acogida. «Con la publicación de mi primer libro, el Real Madrid me invitó junto a toda mi familia a la Ciudad Deportiva de Valdebebas, para pasar una jornada con los jugadores y empleados. Fue muy emocionante ya que jugadores de la talla de Modric, Asensio, Sergio Ramos o el mismísimo Cristiano Ronaldo se interesaron por la intrahistoria de mi trabajo», recuerda.

Su último trabajo hasta la fecha fue ‘Di Stéfano en Chamartín. La Verdad’, otra obra de gran interés para el fútbol español, porque cuenta la intrahistoria de la batalla entre el Real Madrid y el Barça por el fichaje del argentino: «Quise no solo oír la versión que nos ha llegado todos estos años desde la Ciudad Condal, sino ir más allá e investigar desde el lado madridista para poder sacar mis propias conclusiones».

En definitiva, una vida dedicada a la historia del fútbol, pero José Antonio Ariza no pretende quedarse aquí y ya anda metido de lleno en su séptima creación, la que espera que pronto pueda ver la luz. «Ando inmerso en los últimos pasos de lo que sería mi séptimo libro, dedicado al ‘Real Madrid Ye-Ye’ de los 60. Para homenajear a la conquista quizás más emotiva en la historia del Real Madrid, la sexta Copa de Europa lograda por 11 españoles».

Y no pretende quedarse ahí en el largo plazo: «Me ronda por la cabeza la idea hacer una recopilación de historias «románticas» del fútbol, ocurridas en la primera mitad del siglo pasado. También, y para el año 2027, publicar un libro en homenaje al 125 aniversario del nacimiento del Real Madrid, el cual ya ando madurando poco a poco».

A José Antonio Ariza le queda cuerda e historias por contar para rato. Y los amantes del fútbol más clásico lo agradecerán.