El nuevo sueño copero del UMA Antequera se esfumó en la visita a la cancha del Servigroup Peñíscola. La participación en la Final Four en el Pabellón Fernando Argüelles dependía de sacar adelante la ronda de cuartos de final. La oportunidad de volver a hacer historia no se pudo aprovechar. Mucha culpa de ello la tuvo el buen hacer del equipo local, en especial, en la segunda parte donde marcó los cuatro goles con los que se llevó el triunfo. Los pupilos de José Antonio Borrego «Tete» se marcharon para casa muy fastidiados. El deporte de elite no permite un exceso de lamento, ya que el fin de semana hay que salir de nuevo a competir por tres puntos muy valiosos en Liga para dejar más cerca la meta de la permanencia en la máxima categoría.

El Pabellón Vizcarro presentó un ambiente de fiesta por la valía del premio en juego en un compromiso de cara o cruz. Estar entre los cuatro mejores del torneo del KO era una enorme motivación para uno y otro contendiente que se dieron cita sobre el 40x20. Se preveía intensidad desde el arranque y así fue. Elías conectó un zurdazo exterior que se marchó muy cerca de la base del palo. Daniel Fernández, al contraataque, trató de dar la réplica, pero tras fijar a su defensor, el pase que trazó no llegó a Barona. Se anticipó el marcador del ala madrileño y despejó la pelota. Un chida y vuelta en el que iba a salir beneficiado el más acertado tanto en el último pase como en la definición de cara a puerta. Pope tuvo el 0-1 en sus botas. Se apoyó en Barona para romper el entramado defensivo local y Starna estuvo atento para desviar el chut. La defensa marcada por Tete se cumplió desde el primer instante. Los jugadores estuvieron concentrados en cada lance sin dar espacio a los atacantes en las acciones de uno contra uno en banda y todos estuvieron muy solidarios a la hora de ir a recuperar el esférico. Este gran trabajo se vio reforzado por la actuación bajo palos de Chispi. Providencial el guardameta en disparos muy peligrosos de Cristian, Luciano Gauna o Paniagua. La intervención más espectacular de todas llegó en el tramo final del primer tiempo. Voló para despejar un potente tiro exterior de Juanqui. En el otro lado de la cancha, antes de la ofensiva del 9 azulón, Alvarito se topó con una parada de Starna en un zurdazo cruzado y Burrito acabó una combinación con Cobarro con un punterazo muy forzado que no encontró portería. Al descanso se mantuvo el equilibrio de fuerzas entre ambas escuadras. En la segunda parte, nada más rodar el cuero sobre el 40x20, un error lo cambió todo. Activó al cuadro anfitrión y desactivó al visitante. Saladié marcó el 1-0 y Luciano Gauna el 2-0. Uno en el minuto 22 y otro en el 27. A partir de esa ventaja de dos tantos en el marcador, los de Santi Valladares se mostraron muy intensos en la presión en primera línea impidiendo el inicio de jugada de su adversario. El resultado pudo ajustarse si Óscar hubiera llegado a desviar al fondo de las mallas un potente disparo cruzado de Cobarro. El 2-1 hubiera generado dudas en un conjunto con mucha confianza y que se vino arriba con el apoyo recibido por sus seguidores desde las gradas. Tete trató de frenar el ímpetu de su adversario con el juego de cinco en ataque. Burrito, Cobarro y Alvarito tuvieron la oportunidad de marcar, pero Starna estuvo muy atento y el esférico no quería entrar. Peñíscola aguantó en defensa y amplió su renta con una diana de Agustín Plaza (3-0). El cierre argentino aprovechó que a Burrito no le dio tiempo a cambiarse con Chispi tras una pérdida de balón y el jugador malagueño no pudo despejar el chut a pesar de que lo intentó colocando la mano pegada al palo. El entrenador malagueño, en la recta final del choque, pidió un tiempo muerto para ajustar la ofensiva de cinco e indicar nuevas jugadas a ejecutar con la misión de conseguir un gol con el que ganar en confianza y moral de cara a continuar luchando. Las indicaciones del técnico quedaron sin efecto porque nada más reanudarse el encuentro, una pérdida la aprovechó Víctor Pérez para dictar sentencia (4-0). El Servigroup Peñíscola FS celebró, con su gente, la clasificación a la Final Four de la Copa del Rey 2022/2023 y al BeSoccer CD UMA Antequera se le escapó una oportunidad única de jugar en el Pabellón Fernando Argüelles, su fortín, y defender hasta los últimos compromisos el título de campeón conseguido el 15 de mayo de 2022 en Jaén.