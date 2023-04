El rendimiento de Erling Haaland, delantero del Manchester City, es tan descomunal que sus números se interpretan con etiquetas como "cyborg", "monstruo" o "bestia", las únicas que sirven para definir a un delantero de 22 años que es mucho más que eso. Porque detrás de la irracionalidad de ser el mayor anotador a su edad desde Pelé, hay una carrera perfectamente estructurada, donde su padre, el también ex 'citizen' Alf-Inge Haaland, ha ido encontrando el contexto perfecto para el desarrollo del que será el mejor ariete de la historia "si las lesiones, pero sobre todo el aburrimiento, no lo impiden".

Ese es el único límite que le pone Alf Ingve Berntsen en conversación con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, el primer entrenador que tuvo Haaland. Fue en Bryne (Noruega), ciudad a la que se mudó con tres años. "Erling sigue siendo el mismo en muchos aspectos: le encanta entrenar, marcar y sonreír. Cualquiera que vea sus vídeos de niño se dará cuenta", explica este técnico, una de las personas que mejor le conoce.

Haaland, un adelantado a su edad

Al noruego tuvieron que ponerle a jugar casi desde el principio con niños más mayores, comenta Ingve Bernsten, quien cuenta que en el país escandinavo no hay escuelas de formación. Todavía menos en Bryne, una localidad de apenas 12.000 habitantes, "el contexto ideal para su crecimiento, alejado de los medios y la presión", algo que, según relata su primer entrenador, nunca ha tenido Haaland por parte de su entorno.

"Su padre, que también fue profesional en el primer nivel, siempre supo respetar su desarrollo y a los entrenadores que le acompañamos. Además, ha sido clave en su adaptación en todos los clubes", relata el preparador. Cuando Erling comenzó a jugar a nivel nacional en Noruega, el Molde, uno de los históricos de su país, no tardó en echarle el guante. Allí coincidió durante unos meses con el español de ascendencia belga Álex Craninx, hoy portero del Fuenlabrada de 1RFEF.

"Ya por aquel entonces, recién cumplida la mayoría de edad, demostraba tener una soberana ambición. Tenía mucho carácter para ser tan joven y su ansia por ver puerta era increíble", cuenta Craninx sobre el nacimiento de un instinto voraz que le ha llevado a batir todas las marcas. A su edad, 22 años, Erling ha anotado 180 goles entre todas las competiciones en las que ha sido profesional. El delantero que más se acerca a esta cifra es Ronaldo Nazario (179), seguido de Maradona (167) o Neymar (151).

Máximo goleador de todo

También tiene una importante brecha con Mbappé (121), el coetáneo con el que aspira a mantener una lucha pareja como la que en su día mantuvieron Messi (80 goles a su edad) y Cristiano Ronaldo (61). Para encontrar un ritmo anotador tan precoz, hay que remontarse a Pelé, que a su edad había alcanzado la barrera de los 300 goles. Puskas promediaba números similares a los de Haaland (188), aunque estos dos en contextos muy diferentes al actual del fútbol de primer nivel, donde la exigencia es máxima en cada partido.

La actual temporada está suponiendo, además, la del gran bautismo de fuego del noruego, porque el City de Guardiola es el primer equipo que le brinda la posibilidad de ganarlo todo. "Es el mejor club en el que puede estar, como antes lo fueron el Dortmund, el Salzburgo o el Molde. A los que le conocemos desde pequeño, no nos sorprende lo bien que está aprovechando las oportunidades", defiende Ingve Bernsten, con los datos de este curso en la mano.

Haaland no ha notado el vértigo con el salto a la Premier. Es más, actualmente figura como el líder anotador destacado de las grandes ligas, lo que le posiciona como el favorito para llevarse la Bota de Oro por primera vez. Lleva 45 tantos, 14 más que Mbappé (31) y 17 más que Marcus Rashford (28), mientras que doble a varios integrantes del 'top ten' de las 'big five'. En combinación con estadísticas, tampoco tiene rival.

Dentro de las múltiples marcas que ha ido superando, Haaland también es el jugador que más goles ha marcado en sus primeros 25 partidos en Champions: 33 tantos, muy por encima del segundo, Del Piero (20) y del tercero, Van Nistelrooy (33) en una estadística donde vuelve a imponerse a 'killers' históricos como Drogba, Lewandowski (ambos con 15 en la comparativa) o Benzema (13). Guardiola tiene el artefacto perfecto para darle la primera Champions al Manchester City, pero para ello deberá batir al Real Madrid, el inigualable Rey de Europa -si los partidos de vuelta confirman la ventaja de la ida de cuartos de final-.

"No tiene miedo al Madrid"

"Si alguien es capaz, ese es Erling, porque es muy difícil de cubrir. Él es tremendamente inteligente en el aspecto táctico. Mete muchos goles al primer toque (tiene el mayor ratio de disparos que terminan en anotación: 0,61) no porque sea rápido o fuerte, sino porque dentro del área se pasa el partido observando. Lo demostró ante el Bayern, en la jugada de su asistencia a Bernardo Silva, girando la cabeza 360 grados. Siempre ve más allá, es una virtud con la que ha nacido", explica su primer entrenador en Noruega.

Pero si algo exige el Real Madrid en Champions es una fortaleza mental sobrenatural. "Erling odia perder. Eso sí, no lo verás golpeando una taquilla del vestuario. Él se endurece desde el respeto. Eso es lo que le permite no tener miedo a nadie en el primer nivel. Por ejemplo, nunca le verás arrojar la toalla o negarse a tirar un penalti decisivo", asegura Ingve Bernsten, quien insiste en dejar claro que Haaland es alguien históricamente diferente. Una individualidad supina, pero incapaz de renunciar a lo colectivo.

"Hay muchos delanteros que marcan dos o tres goles y se dan por satisfechos, independientemente de lo que ocurra con su equipo. Él se irá mucho más feliz con un 1-0 a favor de su club que con una gran actuación individual. Es un jugador de equipo que hace feliz y mejor al resto", analiza el técnico noruego, dando a conocer una dimensión que Haaland desarrolla en su vida diaria.

¿Qué puede frenar a Haaland?

"Si Erling se encuentra en la calle a un grupo de niños jugando, se unirá a ellos. Aquí nadie lo considera un héroe, es uno más de la escuela que tuvimos y de la que han salido otros futbolistas que no han llegado a su nivel, pero también camioneros, carpinteros, mecánicos... Con los que se sigue llevando. Tener los pies en el suelo le permite hacer el resto", enfatiza Ingve Bernsten, quien solo se retrae a la hora de hablar de Haaland cuando se le hace la pregunta que motiva este reportaje.

¿Llegará Erling a ser el mejor del mundo?

Eso es algo que no se puede predecir. Está claro que Haaland ha sido muy bueno con 18, 19, 20, 21 y 22 años. Pero Messi y Ronaldo, por ejemplo, estuvieron a este nivel durante muchas temporadas. De lo que no hay dudas es de que no ha llegado a su pico, algo que, por evolución, podría darse entre los 26 y los 30 años.

Entonces, ¿qué puede frenar a Haaland? Por un lado, las lesiones. "En el Molde padecía mucho de la espalda, pero tenía un programa individual para cuidar su desarrollo", recuerda Craninx, su excompañero. En el Salzburgo sufrió problemas en la rodilla que arrastró en el Dortmund, donde también sufrió una compleja dolencia en la cadera. En el City, hasta el momento, le están respetando estos inconvenientes. Nada más se ha perdido unos cuantos partidos por un problema en el pie y más recientemente debido a una lesión inguinal que le impidió jugar, entre otros duelos, el internacional de Noruega contra España.

No obstante, para Ingve Bernsten, hay una razón superior que podría frenar al mejor delantero del momento. "Todo dependerá de si continúa divirtiéndose. Ahora mismo está encantado en el City y en Manchester. Forma parte de un equipo que genera muchas oportunidades gracias al genial método de Guardiola. Pero si en algún momento se aburre, ya no será el jugador especial que es, porque su modo de entender el fútbol implica correr al máximo, anotar en cada remate y, sobre todo, sonreír todo lo que pueda", sentencia. La felicidad como estado de forma, el núcleo del éxito de un 'niño' que espanta a los adultos con su irremediable deseo por ganar.