El Cervezas Victoria Málaga Open tendrá un malagueño en la final masculina del torneo. El costasoleño Álex Ruiz y su pareja, el argentino Juan Tello, consiguieron imponerse este sábado en las semifinales a Juan Lebrón y Ale Galán (6-2 y 6-4).

Ruiz y Tello firmaron una actuación completísima para imponerse a la pareja número 2 del circuito y levantar de sus asientos al público que abarrotaba las gradas del Martín Carpena. En la otra semifinal masculina, Arturo Coello y Agustín Tapia -números 1- superaron a Jon Sanz y Coki Nieto, que consiguieron sorprender ganando el primer set pero luego no resistieron el arreón de los máximos favoritos al título (5-7, 6-1 y 6-0).

La fiesta malagueña no pudo ser completa en la jornada del sábado porque Bea González no pudo acceder a la final del torneo. La costasoleña y Delfi Brea no pudieron plantar demasiada batalla en esta ocasión a la mejor pareja actual del circuito, Ariana Sánchez y Paula Josemaría, que resolvieron el encuentro en dos sets (6-3 y 6-2).

Jornada de finales

Este domingo se disputarán las dos finales en el Martín Carpena. En el primer turno se jugará la final femenina que enfrentará Ari Sánchez y Paula Josemaría contra Gemma Triay y Marta Ortega. Después, el malagueño Álex Ruiz y Juan Tello buscarán el título ante los intratables Arturo Coello y Agustín Tapia.