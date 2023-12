El Antequera CF cayó en casa ante el Algeciras CF. Era uno de los encuentros marcados en rojo en el difícil calendario que afronta el cuadro blanquiverde a estas alturas de la competición, con el aliciente añadido de que este miércoles se mide al Huesca en choque de Copa del Rey (12.00 horas). Los del Campo de Gibraltar hicieron su partido, al anotar a los cuatro minutos y cerrar bien sus filas hasta el pitido final.

La única diana del encuentro la anotó Eric Montes tras lanzar el cuadro visitante su primer saque de esquina. Un desajuste defensivo en el área pequeña ni siquiera pudo ser corregido por el arquero local Kameni. Fue un verdadero jarro de agua fría para a la afición local, con los cánticos de fondo de un centenar de seguidores algecireños congregados en El Maulí.

Quedaba mucho por jugar y el guión desde ese instante fue el monólogo impuesto por los pupilos de Javier Medina. Sólo tres minutos más tarde pudo haber empatado Destiny, gracias a un lanzamiento raso que desde fuera del área estuvo a punto de sorprender al guardameta colombiano Lucho García. Se marchó el esférico fuera pero pegado a la cepa del poste.

Mediada la primera mitad hubo otra buena ocasión. Fue esta vez protagonista Michael Conejero, que conectó una buena asistencia de Luismi. El cabezazo se marchó por encima del travesaño. Pasaban los minutos y las oportunidades se sucedían. Pero el oficio del cuadro algecirista era evidente. Continuas interrupciones, caídas de jugadores que reiteradamente se protestaban en la grada, paso a paso iban fraguando el éxito visitante.

El monólogo inicial se había convertido en presión asfixiante en la recta final de la primera mitad y no habría un decorado distinto cuando se alcanzaban ya los últimos instantes de la segunda parte. Rubén Solano disparaba con mucho peligro desde fuera del área y Destiny lamentaba no haber podido desviar el esférico a las redes de Lucho García. Y después un remate ajustado a la escuadra por Luismi era desviado entre el arquero y la madera. Varias veces se cantaba un empate que finalmente no llegaría. Ya con cuatro minutos de descuento disputado, Destiny volvió a cabecear un centro medido. Pero el muro definitivamente ganó la partida. Ahora el Algeciras le arrebata al Antequera la quinta plaza, la última que da derecho a jugar la fase de ascenso a Segunda.

Ficha técnica:

Antequera CF: Carlos Kameni; Fomeyem (Dalton, min. 83), Rystrand (Rubén Solano, min. 70), Humanes; Michael Conejero, Alejandro Marcelo, César Sousa (Chema Núñez, min. 70), Jeremy (David Rodríguez, min. 83); Luismi Redondo, Destiny y Ale Marín (Loren Burón, min. 64).

Algeciras CF: Lucho García; Rafa Roldán, Juan Rodríguez, Yac Diori, Tomás Sánchez; Borja Fernández, Eric Montes, Iván Turrillo (Admonio, min. 85), Adrián Sardinero (Ángel López, min. 74); Diego Esteban (Javi Cueto, min. 90) y Zequi Díaz (Dani Merchán, min. 74).

Goles: 1-0, min. 4: Eric Montes.

Árbitro: Alemán Pérez (Colegio canario). Amonestó con amarilla a los visitantes Juan Rodríguez, Borja Fernández, Iván Turrillo, Rafa Roldán, Ángel López y Lucho García.

Estadio: El Maulí (Antequera).