Xavi: "Hemos mejorado, pero el marcador no nos da la razón"

Xavi no se va contento de Nápoles. Antes de la eliminatoria de Champions reconocía que dependiendo de cómo fuera el partido, el empate sería un buen resultado. La vuelta en casa permitía el optimismo, a priori. Sin embargo, tras el encuentro y el varapalo del gol 'in extremis' del Nápoles, eso ha cambiado. "Viendo el partido no es un buen resultado. Hemos mejorado, pero el marcador no nos da la razón. Pero estoy muy orgulloso de lo que hemos demostrado a Europa. Jugando así tenemos muchos numeros de pasar de ronda", reconoció el técnico culé que mira hacia Montjuïc con necesidad y esperanza.

Los primeros 30 minutos del Barça han devuelto la confianza a los azulgranas. "Hemos estado muy bien en lo que habíamos visibilizado el partido. Se ha competido muy bien, tanto con o sin balón. Jugando así, se ganarán más que no perder partidos. Teniamos el partido en nuestras manos", sentenciaba Xavi. El punto de inflexión llegó con el gol del Lewandoski sobre la hora de juego. "Creo que nos ha faltado competir; con el 0-1 saber calmar el partido. Dormir el partido, jugar en campo contrario. Hemos dominado 75 minutos pero prácticamente en el primer tiro a puerta han marcado. No ha faltado el momento de calmar el partido. No es un mal resultado, pero hemos perdonado mucho pero hemos estado bien en el modelo de juego", añadía el técnico resignado pese al buen balance del partido.

"Me marcho triste por el resultado, porque podíamos habernos ido con una victoria", lamentaba Araujo nada más terminar el duelo. "La primera media hora ha sido muy buena. Ahora nos toca en casa, con nuestra gente. Estábamos haciendo una buena tarea defensiva, pero Osimhen aprovechó la que tuvo. Estamos mal por el gol, pero hemos demostrado que somos un buen equipo. Nos faltó mantener un poco la posesión en algunos momentos. Nos vamos con una sensación amarga, porque pensamos que nos podíamos haber llevado la victoria", reforzó el capitán azulgrana.

Su anuncio, punto clave para Xavi

"Tenemos que dar un paso adelante como equipo", confesaba Lewandoskwi en un castellano bastante avanzado. "Es importante para mi, con mi experiencia, ayudar a los jóvenes. Esperamos siepre muy buen nivel de Pedri y estoy seguro que en el proximo partido podrá jugar mejor", contó el delantero que reconoció que se encuentra en un buen mometo de forma. "Tenemos muchos jugadores jóvenes y tenemos poquito tiempo. Tenemos mucho potencial en el equipo y debemos trabajar para futuro y para los proximos partidos".

"Lewandowski y Pedri han dado un paso adelante desde mi anuncio. El grupo se ha unido", volvió a repetir Xavi después del empate contra el Nápoles que mira hacia Montjuïc con la esperanza de que el estadio de la montaña mágica se convierta en un fortín para los culés para pasar la ronda. "Vamos a intentar pasar a cuartos", coincidían Xavi y Araujo tras el encuentro, a la vez que pedían confianza para el partido de vuelta tras la imagen demostrada en el Diego Armando Maradona.