El dilema de Modric: ¿Jugar en Arabia, ayudar a Ancelotti o bautizar a Mbappé?

Nadie sabe como Carlo Ancelotti lo difícil que es mantenerse en lo más alto cuando estás a punto de acabar tu carrera. El italiano afrontó, en su última temporada como futbolista en el Milan, el cambio de modelo de juego al marcharse Arrigo Sacchi y llegar Capello. El problema es que Carletto ya no estaba en disposición de ofrecer el despliegue físico que exigía Fabio porque su maltrecha rodilla le lastraba. Tenía mucho oficio, pero aquel año lo pasó mal y al final del curso colgó las botas.

Por eso que cuando se le preguntó en rueda de prensa por el mejor momento para colgar las botas, el italiano fue categórico al respecto: "Yo creo que uno tiene que parar cuando está en lo más alto. Pero tiene que elegir él. Si me preguntas por Toni Kroos, este puede ser el año que ha dado un rendimiento más alto o puede serlo el que viene. Porque desde que comenzó a jugar siempre ha mantenido el mismo rendimiento en su carrera. Pero soy de los que piensan que los futbolistas deben parar en un momento alto de su carrera. Como los entrenadores".

Un joven de 39 años

La reflexión venía a propósito de la decisión que debe tomar Toni sobre si retirarse o no en junio. El alemán tiene una idea parecida a la de Carlo sobre cuál es el mejor momento para dejar el fútbol. De hecho, el propio Kroos aclaraba, al ser preguntado por la similitud entre su situación y la de Luka Modric, lo siguiente: "Somos personas diferentes. Sobre el futuro pensamos un poco diferente. Es su decisión, o del club, no sé. Yo hablo de mi caso".

¿Por qué decía que piensan diferente? ¿Qué se plantea Modric sobre su futuro? Al croata le apasiona jugar, nada le hace más feliz. Y los años que indica su carnet no corresponden a su estado físico, sus ganas y, sobre todo, su cabeza. El propio Ancelotti asegura que "todo el mundo piensa que Luka está al final de su carrera, pero el que no piensa que está al final es él. No parece un jugador de 39 años si ves lo que hace en el campo". Para el italiano, sin embargo, lo más destacado del croata "es su cabeza. Modric es sumamente inteligente y sería una falta de respeto por mi parte aconsejarle qué tiene que hacer al final de temporada". No es el único que piensa así. Sus compañeros de vestuario y los empleados del club que le conocen bien destacan por encima de todo su "inteligencia" como rasgo más destacado.

Hace unas semanas Luka y Carlo mantuvieron una conversación. Es cierto que el italiano se identifica futbolísticamente con Kroos, porque ocupaba un rol más parecido en el juego, pero su debilidad sigue siendo Modric. Luka está llevando como puede su pérdida de protagonismo y el entrenador habló con él. "Es realmente complicado dejar en el banquillo a Luka. Es muy difícil de gestionar y entiendo lo que puede pensar cuando no juega. No voy a entrar en su cabeza, pero siempre le insisto en que la calidad de los minutos es más importante que la cantidad". Carletto se refiere al cuarto de hora que le dio ante el Sevilla (entró al campo en el 76 por Nacho) y que le sobró para marcar el gol del triunfo y convertirse en el protagonista del partido.

Tres alternativas

Modric debe decidir qué quiere hacer la temporada que viene y tiene varias alternativas. La primera es atender a su corazón y seguir jugando. En Arabia Saudí, que le hizo el pasado verano una oferta de 200 millones de euros por tres temporadas que rechazó, siguen interesados en contar con él. Si sigue, sería el sitio más propicio.

La segunda es aceptar la propuesta de Ancelotti para retirarse por la puerta grande en el Bernabéu e integrarse en el staff técnico del Madrid el próximo curso. Carlo no lo dice, pero, sin duda, sería su opción preferida, con Modric dejándolo en lo más alto y poniendo al servicio del vestuario blanco "su inteligencia futbolística". La tercera, la menos probable, es que Luka decidiese activar la opción para renovar por el Madrid una temporada más que el club brinda a sus leyendas como deferencia por los servicios prestados. Pero dado el papel secundario que tiene actualmente en la plantilla, sería extraño que apostase por ello. Además, a Florentino le gustaría ver cómo el croata entrega este verano la camiseta número 10 personalmente a quien le sucederá con su emblemático dorsal en el Madrid, el francés Kylian Mbappé. Sería su último servicio como futbolista del Real Madrid. Pase al staff o se marche a Arabia.