El Comité de Disciplina no tomará ninguna medida contra Real Madrid TV

El Comité de Disciplina de la Real Federación de Fútbol ha decidido no tomar ninguna medida a la denuncia del Sevilla por los vídeos de Real Madrid TV, según informa la Cadena SER. Se considera que no se tiene que abrir expediente "porque no se indica que ningún precepto del código disciplinario haya sido infringido". El club hispalense había acusado a la televisión del club blanco de atacar al colegiado Díaz de Mera en los días previos al duelo entre los dos conjuntos donde exponían: "su más enérgica condena hacia estos comportamientos y campañas orquestadas para socavar la imagen del estamento arbitral".

Y es que los vídeos de Real Madrid TV en contra de los árbitros están trayendo cola, LaLiga confirmó que se iba a personar a favor de la denuncia del club hispalense y parece ser que, incluso dentro del vestuario blanco se cree que la estrategia del club está yendo demasiado lejos y que la crispación acaba notándose en el terreno de juego.

Ahora, tras la negativa del Comité de Disciplina de la Real Federación de Fútbol a actuar, la pelota vuelve a estar en el tejado del Real Madrid, que tendrá que decidir si continuar con el plan que parecen haber adoptado de atacar a los colegiados, o firmar la tregua que le pide incluso sus propios jugadores. Además de los constantes vídeos sobre arbitraje, es la cara visible de las acusaciones al Barça sobre Negreira y mantiene el pulso con la UEFA y LaLiga por la Superliga y otros temas como el CVC.