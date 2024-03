El CAB Estepona sigue su ritmo triunfal en Valencia: 69-73

Gran victoria del CAB Estepona en Valencia para seguir en la zona alta de la clasificación de la Liga Femenina Challenge.

El partido comenzaba con un Picken Claret con las ideas claras: ante la inferioridad interior debían buscar mucho lanzamiento exterior y Harris jugar abierta para intentar sacar a su defensora de la pintura. Precisamente desde el exterior anotaba Sofía Afonso (8-8, min. 5) para igualar el encuentro casi llegados al ecuador del primer cuarto, en el que destacaba Krisztina Raksanyi, que sumaba con facilidad y anotó ocho de los primeros doce de su equipo antes de dar el relevo al juego interior con Nneka Ezeigbo y Aleksandra Parzenska que ponían el 12-16 en el luminoso a falta de dos minutos para acabar el primer periodo. Un par de despistes defensivos permitieron a las locales situarse a dos, pero Conchi Satorre, tras tiempo muerto y sobre la bocina, logró el 16-20 definitivo.

Buena imagen del CAB

Salieron mejor las jugadoras del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol en el segundo cuarto gracias a los puntos de Satorre y Ezeigbo, además del buen trabajo atrás. La diferencia se iba a siete (19-26) y solo Sara Vujacic, que acabaría el encuentro como máxima anotadora destacada, lograba romper la inercia. Tanto que las jugadoras locales comenzaron a creer y con un triple de Harris a 1’15” del descanso igualaban el marcador para acabar dándole la vuelta antes del paso de vestuarios gracias a un parcial de 14-3 en algo más de tres minutos. Un triple de Raksanyi desde la esquina ponía el 37-34 con el que se llegó al entretiempo.

Y entonces debía llegar la mejora atrás, o eso pedía Francis Tomé a las suyas. Y lo que llegó, en primer lugar, fue una lluvia de triples: Raksanyi de nuevo y otro de Parzesnka, además dos puntos de Ola y dos tiros libres de Satorre daban la vuelta al marcador. Las visitantes vencían por 39-44 cuando apenas habían transcurrido dos minutos y medio. Rompió el parcial Afonso con un triple desde la esquina tras una buena circulación de balón y poco después Estefanía Ors volvía a hacer lo mismo, aunque la interior polaca respondió desde más allá del arco (47-52) coincidiendo con el ecuador del cuarto. Vujacic llegó a igualar el marcador, pero entonces apareció la mejor versión de Oshlynn Brown para sumar un 2+1 y un tiro libre tras una técnica a Harris por protestar. Cerraría el cuarto Marina Gea con una bandeja sobre la bocina que dejaba el marcador en 54-60.

Sprint final

El último cuarto arrancaba con una canasta de la capitana Noelia Masiá que situaba la diferencia en la máxima hasta el momento (54-62), pero Picken Claret no estaba dispuesto a bajar los brazos. El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol llegaba a las cinco personas cuando apenas habían transcurrido tres minutos, lo que condicionó todo el último cuarto. Aún con todo, las esteponeras aguantaron y un triple de Patri Benet (62-71) cerca del ecuador del último periodo volvía a estirar la diferencia. No pudo terminar de romperlo el conjunto de Francis Tomé y aunque el cuadro valenciano se aferró al encuentro en busca de una victoria que les ayudara a acercarse a la salvación no tuvieron opción en ningún momento, claudicando finalmente por 69-73 en un tramo final de partido en el que apenas se anotaron dos puntos en más de tres minutos de juego.

FICHA

Picken Claret 69 (16-21-17-15): Afonso (5), Vujacic (26), Ors (5), Silva (5) y Harris (16) -cinco inicial-, Rochina (0), Hernández (-), Bleda (5), Troncoso (3), Oltrogge (4) y Sánchez (0).

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 73 (20-14-26-13): Gea (10), Satorre (10), Raksanyi (16), Brown (6) y Ezeigbo (14) -cinco inicial-, Parzenska (12), Viruel (0), Masiá (2), Benet (3) y Rueda (-).