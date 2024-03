Tablas en El Maulí en la lucha por el play off de ascenso

El Antequera CF se quedó a medias en su duelo directo contra el Recreativo de Huelva en El Maulí. El conjunto blanquiverde sacó un punto que hay que valorar por cómo se puso el partido, pero no fue capaz de ganar en su estadio para apretar aún más la lucha por el play off de ascenso. Un gol de Luismi Redondo en la segunda mitad neutralizó el tanto inicial de Caye Quintana para firmar las tablas (1-1).

El conjunto onubense golpeó primero. El exmalaguista Caye Quintana batió a Iván Moreno a los 15 minutos de partido para adelantar a los de Abel Gómez. El encuentro se ponía cuesta arriba para los antequeranos, pero tras la reanudación fue capaz de rescatar un punto. Luismi Redondo, quién si no, igualaba el choque a los 61 minutos. 13 tantos ya para el atacante blanquiverde. Ya no se movió más el marcador, reparto de puntos para dejarlo todo igual en la lucha por el play off.

El Antequera alcanza los 40 puntos y continúa a cinco puntos de la quinta plaza, que sigue en posesión del Recreativo de Huelva con 45. Los antequeranos perdieron la oportunidad de elevar la presión sobre los onubenses pero consiguen llegar a las últimas 10 jornadas metidos en una pelea que no imaginaban la inicio de la temporada. Los de Javier Medina se han ganado una semanas más el derecho a seguir soñando.