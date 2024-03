Nayra Solís y Marta Regordán, fichajes para el Balonmano Costa del Sol Málaga

El Balonmano Costa del Sol Málaga prosigue con la planificación de su plantilla de cara a la próxima temporada 2024/2025. Tras el fichaje de Joana Resende, confirmado ya por el club costasoleño hace algunas semanas, también está cerrada la incorporación de la joven internacional española en categorías inferiores Nayra Solís, información adelantada por el sitio web Deporte 100x100 y que La Opinión de Málaga ha podido confirmar de fuentes próximas al club malagueño. También será nueva jugadora costasoleña Marta Regordán, operación ya confirmada este jueves por el propio club malagueño.

Nayra Solís, magia para el extremo derecho

Nayra Solís es una extremo derecho que esta temporada milita en el BM Pozuelo de Calatrava, de la División Nacional Oro femenino. Jugadora de gran proyección, es una de las joyas de la cantera española. Zurda, destaca por su facilidad goleadora, por su velocidad y por sus buenas prestaciones también en defensa

Natural de Puertollano, Nayra Solís (2006) se proclamó campeona de Europa de balonmano en categoría juvenil. El nuevo fichaje de las «panteras» ha conseguido otros grandes éxitos en su precoz carrera, como ser campeona de España juvenil con su equipo, el Balonmano Pozuelo de Calatrava (siendo todavía cadete), o ser subcampeona de Europa de balonmano playa con la selección española juvenil.

Nayra Solís empezó su carrera en las escuelas deportivas de Puertollano, desde donde pasó al Pozuelo en categoría Juvenil. A partir del próximo verano dará un importante salto en su carrera al llegar al Balonmano Costa del Sol, vigente campeón de la Liga Guerreras Iberdrola y aspirante a todos los títulos que disputa. Está por ver si es una apuesta ya segura para que forme parte del primer equipo o juega en el filial y solo se entrena y disputa partidos con las «mayores» de manera esporádica. El club hará oficial su incorporación en las próximas semanas.

Marta Regordán, refuerzo para la primera línea

Marta Regordán Silva (07/11/2006, Sevilla) es otro de los grandes talentos del balonmano español, una primera línea, ambidiestra, de 17 años y que mide 1.65 metros. Internacional en las categorías inferiores del combinado nacional, la sevillana debutará en la Liga Guerreras Iberdrola en la temporada donde dará el salto a senior para continuar con un crecimiento ilusionante. La jugadora firma por un año con otro opcional y procede del Balonmano Montequinto.

Marta Regordán, nueva jugadora del Balonmano Costa del Sol Málaga. / La Opinión

Potencial por pulir

Suso Gallardo suma más madera a la plantilla con la llegada de una joven con mucho potencial por desarrollar. Un diamante un bruto formado en el conjunto sevillano donde ha ido dando pasos agigantados en su desarrollo. Su currículum hasta el momento es brillante, habiendo sido campeona de España en varias ocasiones tanto a nivel de club como en selecciones autonómicas. La última con Andalucía juvenil en Blanes a las órdenes del entrenador malagueño. Con su club está en la Final Four andaluza de su categoría y también compite con el senior en División de Honor Plata, en plena pelea por el ascenso a Oro. Pieza clave en la selección española, acumula varios MVP en torneos importantes, como el EHF Championship del pasado verano. Incluso ha debutado con las Guerreras Junior en los últimos meses. Ahora dará un nuevo paso en su carrera.

La central, aunque también se puede desempeñar en todos los puestos de la primera línea, muestra su felicidad por esta decisión. «Estoy muy emocionada. Competir en un equipo de tan alto nivel rodeada de compañeras a las que admiro en la máxima categoría siempre ha sido mi sueño», reconoce la jugadora, con una amplia gama de proposiciones sobre la mesa y que eligió Málaga para continuar con su progresión: «Son muchos los motivos por los que Málaga es una gran elección. La confianza con el cuerpo técnico, la cercanía a mi casa o el nivel de profesionalidad que demuestran cada día».

Suso Gallardo, satisfecho

A la espera de que el club haga oficial el fichaje de Solís, Suso Gallardo sí habló de Regordán, a la que conoce bien. «Hablamos de una jugadora muy, muy interesante, de presente y de futuro para el club. Hacía muchísimo tiempo que no veía a una joven con estas cualidades. Ese liderazgo y esa presencia dentro del campo. Es ambidiestra, aunque más zurda, y le da un plus y algo diferente en su juego. Tiene un grandísimo 1×1, es muy valiente, juega muy bien con el pivote», la piropea el entrenador malagueño: «Tiene ese carácter andaluz que tantos buscamos y que tanto se asemeja a nuestro estilo. Está quemando etapas, siendo juvenil ha ido varias veces con las Guerreras Junior, lo que habla de la jugadora que vamos a tener. Agradecer que haya confiado en nuestro proyecto y en nosotros, sé que la han tentado los mejores equipos de División de Honor y Oro. Tiene un futuro increíble y creo que el aficionado, el equipo y la liga van a disfrutar muchísimo».

Regordán es primera línea. / La Opinión

Muchos objetivos por delante

Tras Joana Resende, Nayra Solís y Marta Regordán, el club presidido por Pepa Moreno y entrenado por Suso Gallardo prosigue buscando en el mercado jugadoras que puedan mejorar la plantilla malagueña. Mientras, las «panteras» ya preparan el play off por el título de la Liga Guerreras Iberdrola, en el que su primer rival será el KH7 Granollers a partir del 20 de abril, y también la disputa de la Copa de la Reina de San Sebastián, que arrancará el 10 de mayo con un cuarto de final espectacular frente al Atticgo BM Elche, campeón de la Liga Regular terminada la pasada semana y vigente subcampeón de la Liga Guerreras Iberdrola.