El CAB Estepona, obligado a remontar 4 puntos la próxima semana

El CAB Estepona sacó un buen resultado de su visita a Leganés. No pudo ganar, pero se trae de cara al partido de vuelta una diferencia de 4 puntos en contra (65-61) que deberá remontar en el Pineda, la próxima semana.

Le costó entrar en el partido al conjunto entrenado por Francis Tomé. El Innova-TSN Leganés salió a la cancha con la clara idea de que necesitaba un buen resultado con el que poder viajar al Pineda la próxima semana si querían tener cierto margen para acceder a la Fase Final y así, a los cinco minutos de partido, vencían por 12-5 tras una canasta de María Barneda que sumaba su séptimo punto. Reaccionó entonces muy bien el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que liderado por Ohslynn Brown y Marina Gea en labores ofensivas igualaba el partido a 14 con 1’30” para el final del primer acto.

Las faltas de Aminata Sangaré, jugadora más destacada del cuadro pepinero hace una semana -y durante toda la temporada- no permitían a Javier Fort buscar esa vía de anotación, aunque dos tiros libres de Laura García daban ventaja a las locales (16-14) tras los primeros diez minutos.

Arrancó el segundo cuarto con una buena dinámica para el equipo esteponero que, primero, con un dos más uno de Aleksandra Parzenska y, después, una canasta de Conchi Satorre lograba su máxima ventaja hasta el momento (16-19) cuando no había transcurrido ni un minuto. Sumaron por dos veces de tres en tres las locales, con una canasta y adicional de Davinia Ángel primero y un triple de Andrea Hernangómez después, pero eso no sirvió para frenar la dinámica positiva del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que había ajustado la defensa a sabiendas que no dejar a Innova-TSN Leganés jugar rápido era una de las claves del partido. Nneka Ezeigbo y Broen sumaron seis puntos seguidos (22-25, min. 15) que obligaban al técnico local a solicitar tiempo muerto. Cinco puntos finales de Krisztina Raksanyi permitían a las de Tomé marcharse 28-32 a vestuarios.

Volvía a abrir el cuarto el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol con una canasta y tiro libre adicional, esta vez de Brown, para llegar hasta los siete de ventaja, aunque este primer envite lo supone aguantar bien el cuadro pepinero, que gracias a Barneda, Soriano y los primeros puntos en el partido de Irene Lahuerta ponían el 36-37 en el luminoso del Carlos Sastre. Apareció entonces el tiro exterior de Patri Benet, que sumó en dos posesiones consecutivas desde más allá del arco (36-43, min. 27) antes de que Raksanyi volviera a sumar de tres coincidiendo con los últimos 180 segundos de tercer cuarto. La eliminatoria podía quedar resulta antes de volver a Estepona pero, aunque un triple de Gea llegó a poner el +11 (38-49, min. 29), supo competirlo bien el equipo entrenado por Fort, que se cerraba mucho sobre las interiores visitantes.

Se entró en el último periodo con 45-51. Casi cinco minutos tardó en anotar la primera canasta del cuarto el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, fue Satorre, que quitó las tablas del marcador (51-53), aunque las jugadoras del Innova-TSN Leganés habían vuelto a creer en sus posibilidades. Los minutos finales se pueden definir como una pugna de tú a tú: a cada canasta en un aro se respondía en el otro, con constantes alternancias en el marcador y solo un triple final de Alba Sánchez-Ramos permitió el 65-61.

El próximo sábado, las de Francis Tomé deberán ganar de al menos 5 puntos (en caso de finalizar el último cuarto con cuatro de diferencia el partido iría a la prórroga) para lograr el pase a semifinales.