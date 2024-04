Sainz y su accidente: "Ha sido un buen susto"

Carlos Sainz arrancará desde la séptima posición en el Gran Premio de China de Fórmula 1, este domingo (9:00 horas). El piloto madrileño ha minimizado daños, después de sufrir un fuerte accidente durante la Q2, aunque a pesar de que finalmente ha podido disputar la decisiva Q3, no ha terminado satisfecho del rendimiento del Ferrari, ya que tanto él como Charles Leclerc confiaban en poder pelear por la pole con Max Verstappen.

Sobre el accidente, Carlos Sainz ha reconocido que "ha sido un buen susto, la verdad, pero he conseguido cambiar la dirección en la que me iba a estrellar en el último momento y chocar con un buen ángulo. Eso me ha permitido no dañar la suspensión ni el ala y me ha permitido seguir. He podido seguir y hacer una clasificación decente. Ha sido un error muy simple de pilotaje. Me he abierto un poco, he tocado la grava y he trompeado. No es lo ideal que uno puede hacer en clasificación, pero me he recuperado bien después de ello", ha resumido.

En el plano general, Sainz ha lamentado que Ferrari haya bajado su nivel en el circuito de Shanghai respecto a las últimas carreras. "El problema es que no parecemos ir muy rápido este fin de semana. En Libres 1 ayer vimos que no éramos muy rápidos en seco. Es un circuito con curvas largas de media-alta velocidad, nos está costando bastante, así que la séptima plaza no me sorprende. Hacía bastante que no quedaba séptimo. Hay que trabajar, pero mañana no va a ser fácil. Esperemos que el coche vaya mejor en carrera que a una vuelta".

Tensión con Alonso

Por la mañana, tras su incidente con Alonso en la carrera sprint y antes de conocer la sanción al asturiano, Sainz no ha dudado en señalar al piloto de Aston Martin: "Aquí creo que nadie estará contento. En las tres primeras vueltas traté de pasar a Max y quizás desgasté demasiado el neumático intentando pasarle. Sabía que si le pasaba podía intentar ganar, así que me la he jugado. Luego he guardado neumático detrás de Fernando, le he atacado y le he conseguido pasar bien, pero creo que él ha hecho un movimiento un tanto optimista para devolvérmela que al final le ha costado a él la carrera y a mí también, porque he sufrido daños en el coche".