El Costa del Sol cae en la prórroga y no podrá defender su título liguero (4-5)

No pudo ser. El Costa del Sol pagó el esfuerzo de una gran segunda mitad en la que forzó la prórroga (28-27) ante el Bera Bera y se quedó sin final en la que poder defender su aún vigente título liguero (4-5). Estrenaron las de Suso Gallardo con la peor cara posible esa nueva normativa por la que no hay tercer partido, como hasta ahora, durante el play off.

Lo más doloroso de la resolución de esta semifinal es que los penaltis se escaparon por un remate a la madera, de Elena Cuadrado, cuando el tiempo prácticamente estaba terminado. Había mucho en juego y durante todo el choque las imprecisiones y pérdidas de balón mostraron los nervios acumulados en uno y otro equipo.

El pabellón Pérez Canca de Carranque vibró por momentos, cuando en la recta final del tiempo reglamentario quedaban reflejados hasta cuatro goles de renta para las malagueñas. Pero también protestó mucho las decisiones arbitrales en una prórroga en la que cualquier mínimo detalle condicionaría la suerte definitiva. Al menos, también en base a la nueva normativa, las 'panteras' podrán pelear por el tercer puesto de la Liga Guerreras Iberdrola, en un nuevo y definitivo cruce frente al Porriño.

El duelo comenzó con muchas pérdidas en las filas locales, cuyas jugadoras habían hecho el pasillo al Bera Bera, después de proclamarse campeón de la Copa de la Reina (con triunfo ante las 'panteras', también en semifinales). No obstante, de un desafiante 1-4 se pasó a un 7-5 que sentaba las bases para un choque a la altura de lo que había en juego.

El extraordinario papel en ataque de Silvia Arderíus hizo que a las vascas les costase mucho trenzar acciones con las que irse en el tanteo. También fue determinante el acierto bajo palos de Merche Castellanos, así como el de la capitana, Sole López, y el de su hermana Espe. Imanol Álvarez no encontraba la manera técnica de frenar las letales combinaciones de las locales.

Así se alcanzó un 12-9 que aventuraba una segunda mitad más tranquila de lo esperado. Pero hubo reacción visitante para apretar la distancia al 13-12 con el que se decretó el descanso. Con el paso de los minutos, tras la reanudación, el conjunto de Suso Gallardo no bajaba la guardia. Al contrario, con Castellanos determinante en la portería local, poco a poco se estiraba la diferencia para las 'panteras' (24-20).

No obstante, un carrusel de imprecisiones en el Costa del Sol llevaría el duelo a un ajustado 27-26 con el tiempo casi agotado. Ahí emergió la seguridad en ataque de la escuadra vasca para establecer unas tablas que servían para obtener el billete a la final. Tuvo que recurrir el cuadro malagueño a una última accción desde la esquina, con Sole López como protagonista, para establecer el definitivo 28-27.

Dos prórrogas de cinco minutos decidirían así la semifinal. Y lo cierto es que el Bera Bera en la primera ya se marchó por delante, con 2-3, como continuidad a ese arreón que casi le da el pase a la final en el último suspiro de los 60 minutos reglamentarios. En el inicio de la segunda parte de la pórroga, nuevas imprecisiones en las 'panteras', hasta situar un casi definitivo 2-4. La rección para el defensor del título liguero se produciría en los instantes más decisivos, si bien es cierto que faltó muy poco para alcanzar los penaltis (4-5).