La década de los 20 no ha empezado nada bien, puesto que a los años de pandemia hay que sumar que este no se ha caracterizado por ser mucho mejor, pues el que debería haber sido el año de la recuperación nos ha traído la guerra en Ucrania y la inflación.

Casi todas las familias lo están pasando mal y por eso ya son muchas las voces que vaticinan una Navidad que no va a ser como las anteriores en el tema de los regalos, que se van a reducir bastante.

Los españoles tienen pensado reducir el gasto estas Navidades

En la UE, los españoles somos los que más vamos a disminuir el gasto, ya que la media será de un 14 %, algo relacionado con el coste de la vida y también con la incertidumbre económica.

Todos vamos a comprar y vemos cómo están los precios en los supermercados, a lo que hay que sumar los costes de la energía y sin olvidar la subida de los tipos de interés, la cual ha hecho que muchas familias tengan dificultades a la hora de poder pagar su hipoteca.

Se va a reducir el gasto en todo lo que no sean alimentos

Estos datos provienen del informe Tendencias de compra en temporada, en el cual podemos ver cómo va a ser nuestro comportamiento durante estas fiestas.

Así, y debido a lo que comentábamos antes, el 90 % de los negocios van a tener menos ventas y el grueso de las que hagan serán de los productos más económicos que tengan en stock.

Dentro de los diferentes sectores no todos van a bajar sus ventas en la misma proporción, siendo el más afectado el de la moda, seguido por el de los juguetes, que perdería una quinta parte de las ventas.

Si este año no te llegan tantos regalos de Navidad o los que recibes son más económicos, no te extrañes. Debido a la situación que estamos padeciendo, con una inflación que no se conocía en décadas y la incertidumbre económica, este año vamos a gastar menos.