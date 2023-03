El Observatorio de la Cadena Alimentaria se reunirá el próximo miércoles, 29 de marzo, para analizar la evolución de los precios de alimentación, según ha confirmado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. "El Observatorio va a mantener la semana que viene una reunión ordinaria, que habían solicitado las organizaciones agrarias y que forma parte del diálogo regular del Ministerio con los intergrantes de la cadena alimentaria", ha señalado Planas tras inaugurar una jornada divulgativa sobre el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.

De esta forma, el sector primario, supermercados, distribución e industria y Gobierno volverán a sentarse en la misma mesa, que estará presidida por el director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, la próxima semana y justo un mes después de la reunión extraordinaria del Observatorio en un escenario, como el actual, en el que se mantiene la subida de los precios de la alimentación.

Respecto al escenario actual de alza de precios, Planas se ha mostrado confiado en que las medidas adoptadas por el Gobierno den su fruto y se contengan los incrementos. "El análisis de situación coincide con el que efectúa el Banco de España, que está habiendo un retraso de la traslación de las bajadas tanto del precio de la energía, como de los piensos y los fertilizantes", ha explicado. "Esperamos que antes o después sea una realidad y efectivamente los precios vayan hacia abajo. Probablemente no con la rapidez que deseáramos, pero pueda sin duda producirse ese decrecimiento", ha recalcado, al tiempo que ha recordado que los precios están subiendo de forma similar también en el resto de Europa.

Cuestionado sobre si en la reunión de la próxima semana, el Gobierno podría estudiar alguna medida con la distribución como ocurrió en Francia, Planas ha destacado que en "España hay unas cuantas iniciativas" aunque "no demasiadas" como la iniciativa francesa. "He dicho que me parece positiva, que lógicamente las cadenas pueden llevar a cabo y de hecho muchas lo hacen en España, aunque no hagan mucha publicidad en medios de comunicación y lo hagan exclusivamente de cara a sus clientes. Pero el resultado en Francia ha sido exactamente el mismo resultado que en España, por eso digo que no hay una medida mágica en relación con el tema", ha zanjado.

Cinco millones al sector apícola

Por otro lado, el titular de Agricultura también ha avanzado que el Gobierno ayudará al sector apícola, que atraviesa una complicada situación por el incremento de costes y por las importaciones de miel de países de fuera de la UE. "En este contexto, vamos a articular ayudas directas de cinco millones de euros para el conjunto del sector. Hago una llamada también a las comunidades autónomas, donde el sector es importante, para que puedan complementarlas e incrementar su importe", ha indicado.

"Hemos detectado que el sector apícola necesita un apoyo. La apicultura es un sector pequeño dentro del sector ganadero, pero merece todo el reconocimiento y apoyo. Nos encontramos con problemas no solo de incremento de costes sino de etiquetado, ya que una buena parte de las importaciones no respetan la regulación comunitaria, lo que es un fraude a los consumidores y una competencia desleal", ha subrayado Planas.

Cuestionado por la actual situación de sequía, Planas ha reconocido que tanto su Departamento como el de Transición Ecológica lo "están siguiendo muy de cerca. "Lo estamos viendo a nivel interno, pero después veremos si efectivamente es oportuno la convocatoria de la Mesa de la Sequía", ha señalado.