A una parte importante de las empresas españolas les está costando rascarse el bolsillo para compensarle los gastos a sus empleados cuando teletrabajan. Pese a que la ley obliga a las compañías a proveer de material o de un plus compensatorio a sus empleados, el 42,5% de aquellos que teletrabajan con regularidad afirma que no recibe pago alguno de su compañía, según el último informe publicado este martes por la consultora y ETT Adecco.

La nueva ley de trabajo a distancia, vigente desde 2021, establece de manera explícita que el ejercicio a distancia no podrá suponer en ningún caso un desembolso adicional para los trabajadores, siempre que ejerzan el 30% o más de su jornada desde casa. Lo que viene a ser, en una semana laboral de cinco días, dos o más días a la semana.

La mayoría de convenios colectivos que se han ido renovando desde la entrada en vigor de la norma ya incorporan cláusulas de algún tipo para contemplar la cuestión de los gastos por teletrabajo. Sin ir más lejos, la semana pasada las patronales y CCOO firmaron el nuevo pliego de oficinas y despachos de Cataluña, que incluye un pago de 1,5 euros por día de teletrabajo.

Otros sectores han establecido la obligación empresarial de dotar a sus empleados de un equipo mínimo -ordenador, pantalla, silla ergonómica o teléfono móvil, entre otros- y en determinados convenios hay una mezcla de ambas.

La obligación de costear los gastos derivados del teletrabajo ha frenado, entre otros, el despliegue de los acuerdos para regular esta modalidad en las empresas. Y ha contribuido, también entre otros factores, ha que el número de empleados que regularmente ejercen desde su casa haya disminuido durante el último año.

Según los datos recabados por Adecco, a través de 3.992 entrevistas, tres de cada cuatro trabajadores consultados afirmaron que su empresa ya no les ha facilitado la posibilidad de teletrabajar, mientras el cuarto restante sí ha podido. Si cruzamos estos datos con los del INE, actualmente en el 85% de las compañías no se teletrabaja ningún día, frente al 71,5% registrado durante el confinamiento.

Y, volviendo a la encuesta de Adecco, cuando se les pregunta a las empresas que sí podrían teletrabajar qué tienen en contra de dicho modelo, la mayoría no sabe qué responder. El 13,5% dice que "el desempeño de la plantilla no ha sido satisfactorio", el 11,5% arguye el tema de "los mayores costes" y un 5,7% señala "demasiadas dificultades en términos de prevención de riesgos laborales". Mientras hay un 69,2% que dice estar en contra del teletrabajo pero no argumenta el porqué.

Malas perspectivas... pero seguirán contratando

Las sensaciones no siempre acaban encajando con la marcha real de la economía y la percepción que una empresa tiene de su círculo más inmediato no siempre es extrapolable al conjunto del tejido productivo. Muestra de ello fueron las declaraciones de varios foros económicos durante el verano pasado, cuando pronosticaron prácticamente una recesión técnica a la vuelta de vacaciones y finalmente la economía siguió creciendo.

Y pese a que actualmente España es uno de los país de la UE para el que el FMI ha augurado mayores crecimientos de su PIB durante el presente ejercicio, el parque empresarial español se declara abiertamente pesimista sobre el devenir de la economía, a tenor de los últimos datos recopilados por Adecco. Un 60% de las compañías cree que la evolución del empleo este año será peor que en 2022. Mientras que un 32,45% piensa que será similar a lo vivido en el último ejercicio. Y tan solo un 6,62% confía en que las cosas irán a mejor en los próximos meses.

Lo que choca con las perspectivas de contratación que luego manifiestan las empresas. Es decir, piensan que en general las corporaciones contrataran menos, pero ellas no. Un 51% de las encuestadas por Adecco dice que mantendrá sus plantillas tal y como están ahora, mientras que un 31,8% se plantea realizar nuevas contrataciones durante 2023 (un 2,2% más que en 2022) y el 17,2% baraja despidos, ertes o recortes salariales.