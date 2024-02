«El sector está criminalizado y nadie piensa en los empleos que generamos»

Auténtico como él solo, Sigfrido Molina, CEO de Sigfrido Fruit, es uno de los empresarios más reconocidos del momento, especialmente en el ámbito de la producción y comercialización de fruta subtropical, concretamente aguacates y mangos. No elude ningún tema sino más bien al contrario. La actual situación del campo, la escasez hídrica e incluso el emprendimiento en la agricultura son asuntos que aborda con ganas y determinación.

Lo de ser hombre de campo lo llevas muy a gala, Sigfrido.

Por supuesto, mira, yo pertenezco a un pequeño pueblo de la Axarquía, Alcaucín, con aproximadamente dos mil quinientos habitantes. Su economía, vista desde los cincuenta años a los que me asomo, ha cambiado mucho. En mis tiempos de niño, yo acompañaba a mis padres a cosechar aceitunas a esos campos, con el frío que hacía… también judías, lechugas y tomates. La huerta era el medio de vida. Y así me he criado yo, en un pueblo netamente agrícola.

Y cómo lleva el cambio, porque Alcaucín es ahora fundamentalmente turístico…

Con el paso de los años las tendencias cambian, y eso me gusta también. Como bien dices, el cambio de estilo de vida de la sociedad en general, y de los españoles en particular, ha transformado a Alcaucín en un pueblo fundamentalmente turístico. La agricultura es ya residual, pero si no fuera por la oportunidad que ha dado la transformación de campos en recintos con casa rural con la posibilidad de ser explotada, gran parte de la población de Alcaucín tendría que emigrar probablemente. Yo siempre he pensado que la economía de una comarca, como es la Axarquía, está vinculada al esfuerzo de las personas y emprendedores que la componen. Y si ese emprendimiento pasa por el turismo, bienvenido sea y más si es rural.

Lleva algo más de diez años en el mundo de la producción y comercialización de frutas subtropicales… ¿Qué le diría a aquellos que les culpan de causar una sequía irremediable en los campos?

Me gustaría decirles que, desde el punto de vista ecológico, está más que demostrado y justificado que la producción de un kilo de aguacates no conlleva un mayor consumo de agua que un kilo de naranjas. Antiguamente, incluso, era más bien al contrario, porque las producciones hortofrutícolas de antes utilizaban los riegos por inundación, y actualmente con la tecnificación de nuestros campos, ahorramos agua sí o sí. Tratamos de entregarle a cada árbol, gracias al riego localizado y por goteo, la cantidad mínima e indispensable del agua. Por lo tanto, la racionalización de un bien común como es el agua, hoy por hoy, está mucho más al día que antiguamente.

Y sin embargo, el sector está criminalizado…

Y verdaderamente, no lo entiendo. Creo que es falta de información y documentación. Lo que te digo está más que probado. Por qué en lugar de centrarlo todo en esa supuesta sequía que no generamos en realidad, nadie se detiene a valorar la cantidad de miles de empleos que empresas como Sigfrido Fruit generamos… tanto directa como indirectamente. Eso sí es de récord en positivo.

¿Cómo está viviendo estos días en los que precisamente el sector del campo está mostrando su descontento por todas las ciudades de España?

Con mucha atención, porque me siento muy cercano, pero también siento impotencia por la falta de reconocimiento. Como productor de aguacates y mangos, me gustaría romper una lanza a favor de los valientes que hemos decidido luchar contra el sistema tradicional y crear pequeños negocios como el mío, con los que generamos economía, industria y puestos de trabajo en el campo, evitando así la despoblación de los pueblos de toda España. En mi caso, de la alta Axarquía. Somos grandes emprendedores, necesarios y más que fundamentales.