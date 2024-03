«Talento es ver más allá de lo común y hacerlo en equipo»

José Antonio Berdugo disecciona la política de RRHH de TOPdigital, un grupo de empresas que ejerce su labor en áreas tecnológicas y energéticas, así como del equipamiento del hogar.

¿Cómo entienden el talento en TOPdigital?

TOPdigital apuesta por el desarrollo del capital humano, ya que somos conscientes de que el éxito en una organización depende de la satisfacción, la actitud y el desempeño de sus empleados. Entendemos talento como: «Capacidad de aportar, de hacer un trabajo bien hecho y que contribuya positivamente en el desarrollo de las personas y en consecuencia de la empresa, y de sus procesos». Personas que sean capaces de pensar y que no tengan miedo de expresar sus inquietudes profesionales e ideas. Talento es ver más allá de lo común y poder llevarlo a cabo en equipo, aportando valor a las empresas.

¿Cómo captan y cómo retienen ese talento?

Para la captación, tenemos diferentes vías de reclutamiento, por ejemplo, acuerdos con universidades y centros de FP, así como canales de contratación directa mediante portales de empleo. Realizando la selección teniendo en cuenta la selección por competencias y el desarrollo profesional, basado en el análisis previo por parte del departamento que solicita esa incorporación. Retener el talento siempre ha sido un reto en el grupo, por lo que consideramos esencial fomentar aspectos tan importantes como el Clima y cultura laboral favorables, teniendo en cuenta todas las necesidades del personal, tanto laboral como personal. Hacemos foco en la importancia de la conciliación familiar, contamos con Planes de carrera y formación, desarrollándolos a medida del trabajador y el puesto. Vivimos en un mundo cambiante y tener trabajadores actualizados y formados, contribuye no solo a la mejora profesional del trabajador sino también a la de la empresa. Correcta categorización de los puestos de trabajo, ya que éstos se encuentran bien prediseñados y definidos. Se Fomenta la igualdad, el salario emocional, buscando fidelizar a los empleados.

¿Cuáles son los principales retos y desafíos que tienen los departamentos de RRHH en la actualidad según su opinión?

Los principales retos y desafíos a los que se aventura el departamento de RRHH van desde la fidelización del empleado e identificación del mismo con la empresa, hasta la transformación digital y la captación del talento. Buscando crear inquietudes al empleado constantemente.

¿Cómo está afectando a los RRHH la irrupción de la IA?

La IA ha llegado para mejorar el mundo laboral, mejorar procesos. Cuanto antes la incorporemos en nuestra metodología de trabajo como una herramienta más, antes le perderemos el miedo a utilizarla y podremos avanzar en la dirección correcta.Desde Grupo TOPdigital pensamos que la IA puede activar mejoras en todos los departamentos, por ejemplo en el campo de los RRHH, hay tareas que se pueden agilizar gracias a la IA, como la gestión de nóminas, reclutamiento y análisis de datos, pero consideramos que hay que combinar la tecnología con la labor humana. Por eso, nosotros queremos ir más allá y estamos introduciendo la IA en todos los departamentos y mejorando procesos continuamente, siempre de la mano de nuestros profesionales.

¿Cómo definiría las relaciones entre los profesionales y sus empleadores tras la pandemia 2020?

La pandemia ha traído consigo infinidad de cambios en las relaciones laborales, entre ellas, la potenciación del teletrabajo y la agilización en las comunicaciones. Además ha ayudado a afianzar la relación entre trabajadores y empresa, ya que ambas partes se adaptaron de una forma ejemplar a todos los cambios que se generaron por la pandemia, y que han permanecido por resultar eficientes. La Pandemia ha acelerado la digitalización de las empresas, y desde el grupo, impulsamos esa digitalización de la empresa y del empleado, tanto en formación, como en herramientas, que han conseguido dar un valor añadido y diferencial a nuestro grupo.

¿Por qué hay muchas empresas, de todos los sectores, que no encuentran trabajadores cualificados para ser contratados?

Para nosotros, la captación empieza desde la universidad, la FP, y las escuelas de negocio. Empezamos con la captación del alumno, en el que entra en un plan de formación intensivo tutorizado, donde lo formamos en las competencias requeridas y analizadas previamente entre RRHH y el departamento que solicita dicha incorporación, y donde existen unas etapas que el alumno deberá ir superando. Pasado el periodo de formación comprendido, entre los 4 y los 8 meses, el alumno finaliza su integración en el equipo de trabajo del departamento. En nuestra plan de captación/incorporación, nuestros alumnos, son retribuidos desde el primer momento, consiguiendo con ello, mayor implicación e identificación de grupo.

¿Es partidario de incorporar, si no lo tienen ya, la figura de del Chief Hapiness Officer (CHO)?

Efectivamente somos partidarios de esa figura, y ya tenemos varios miembros del equipo formándose en esa materia para poder poner en el centro de la ecuación siempre al trabajador, aunque ya lo veníamos haciendo. Estas formaciones nos van a ayudar a profesionalizar esta figura.

¿Qué políticas de RRHH tienen con los menores de 30 años y con los considerados talento senior (mayores de 50 años)?

Para nuestra empresa es importante que exista un espíritu joven en toda la organización, con ganas de aportar y crecer, afortunadamente, esto lo encontramos en todos nuestros trabajadores ya que bajo nuestro punto de vista, un espíritu joven no está relacionado con la edad de esa persona. Hicimos un estudio interno del personal y actualmente contamos con un 50% de trabajadores menores de 30 y mayores de 50, dato que corrobora nuestra apuesta por el talento independientemente de la edad. En nuestro grupo no existe ninguna limitación en contratar ni menores de 30 ni mayores de 50, ya que sabemos que todos los rangos de edad tienen mucho que aportar, y no podríamos tener el mismo crecimiento sin esta mezcla de generaciones en un mismo departamento.