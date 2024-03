Ebísum celebra su II Foro de Compliance en Málaga con el patrocinio de Fundación Bancaria Unicaja

El evento organizado por Ebísum All in one Compliance contó con casi un centenar de asistentes en su segunda edición, combinando presencialidad y asistencia vía streaming, una novedad de este año para alcanzar al público de Latinoamérica.

La jornada comenzó con la bienvenida por parte de Rafael Perea, CEO en Ebísum, acompañado por Salvador González Martín, Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga y de José María Muñoz, Administrador Judicial del Málaga Club de Fútbol. Perea destacó de esta jornada la presencia y participación de “ponentes de primerísimo nivel”.

La primera ponencia de este II Foro de Compliance, bajo el nombre “La función de compliance en el gobierno corporativo de las empresas”, estuvo moderada por Juan Ignacio Peinado Gracia, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga y Of Counsel en Garrigues, y contó con la participación de Edurne Sánchez López, Directora de Compliance en Mahou San Miguel, y Galo Juan Sánchez Corchado, Director de Cumplimiento Normativo en Unicaja Banco. Edurne destacó la figura del compliance officer y su evolución vinculada a la reputación de la empresa, “viéndose ahora mismo como un asesor de máximo interés para el consejo de administración”. Galo indicó que, en estos momentos, “hay un mayor flujo de información y de intercambio de visiones, y este cambio de cultura corporativa es clave”.

La segunda ponencia titulada “El compliance en las entidades deportivas: valor reputacional y económico”, estuvo moderada por José María Muñoz y contó con la presencia de Javier Puyol Montero, Compliance Officer de la Real Federación Española Fútbol, y Francisco Sáez López, Gerente de Unicaja Baloncesto. Javier puso en valor “el compliance como transformación ética de las organizaciones, pero con una mayor incidencia en las personas que la conforman”, y Francisco destacó las diferencias existentes entre el fútbol y el baloncesto, quedando “un camino por andar enorme en cuanto a normativa y concienciación”. En esta mesa también se destacó la necesidad de conectar el compliance con la estrategia de comunicación.

Tras un coffee break, la jornada continuó de la mano del CEO de Ebísum, Rafael Perea Ortega, quien fue el encargado de moderar la mesa “Cuestiones de actualidad en el compliance de las empresas privadas”. En esta mesa participó Claudia Compte Cutropia, Chief Legal Director Officer en Grupo IskayPet, y Leandro Bootello Trujillo, Compliance Officer en Mayoral. Claudia destacó la evolución de la figura del compliance officer como “gestor estratégico”, y Leandro concluyó remarcando la importancia de la formación, “siendo el compliance un valor para la empresa”.

La última mesa de la mañana fue conducida por María Teresa Manjón Espejo, ex fiscal sustituta y profesora en FGUMA bajo la temática “Canales de denuncia e investigaciones internas: garantías legales del informante y del investigado”. Los protagonistas en esta ocasión fueron Rafael Olaso, Responsable Técnico de Compliance y Protección de Datos en Bureau Veritas, y Juan Carlos García García, Socio Forensic & Integrity Services en EY. Rafael comentó la “importancia de la confidencialidad para garantizar la etapa de investigación interna y evitar que choque con el procedimiento judicial”, y Juan Carlos diferenció entre “dos tipos de empresas: las que conocen muy bien la normativa y las que no, siendo imprescindible la gestión; de nada sirve tener los medios si no se ponen en funcionamiento”. Quedó de manifiesto que para garantizar eficazmente los derechos del informante y de la persona afectada, es necesario recurrir a soluciones tecnologías robustas que superen los niveles de exigencia de estándares como el Esquema Nacional de Seguridad.

Tras un receso para disfrutar de un cóctel con vistas al campo de juego del Estadio de la Rosaleda, tuvimos la oportunidad de conocer más acerca la sesión sobre “Formación y concienciación en Compliance: actividades formativas en colaboración con Ebísum” con nuestro Senior Advisor y Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Málaga, Jorge Manrique. En línea con la importancia estratégica que la formación y la concienciación tienen en nuestra actividad empresarial y en el éxito de los proyectos de implantación de compliance, se presentaron algunas de las colaboraciones con distintas Universidades. A la cita acudieron los codirectores del Máster de formación permanente en Dirección y Marketing de Entidades Deportivas de la UMA, Ana Vera Gallego y Daniel Ruiz Palomo, junto a un antiguo estudiante del mismo y CEO de El Palo, C.F. Rafael Hernández; Carmen Rosa García Ruiz, Coordinadora Académica de Formación en FGUMA; y Rubén J. Rodríguez Hernández, Director de cursos de la Universidad Europea de Canarias. Los participantes explicaron las diferentes ofertas académicas representadas, su potencial en el mundo laboral y el relevante rol que los profesionales y aplicaciones de Ebísum juegan en su oferta académica.

La tarde continuó con una mesa sobre “Inversión extranjera y cumplimiento normativo: principales aspectos prácticos”, moderada por Carlos Morales Sánchez, CEO MSH Global, Presidente y Consejero Delegado en Madrid Platform. Intervinieron África Pinillos Lorenzana., Responsable de Inspección SO no financieros/internacional en SEPBLAC, Yudy Tunjano, Directora de VIVE COMPLIANCE INC, y Vicente Ortiz, Managing Director en VICOX. África alertó de que “uno de los incentivos en España son las Golden Visa, siendo el cumplimiento muy exigente, por lo que es fundamental el conocimiento de la norma y requisitos”. Vicente por su parte expuso que “hay que encontrar un balance entre facilitar la inversión y el cumplimiento”. Yudy aportó el punto de vista de los países de Latinoamérica, con especial referencia a Panamá.

Ebísum en el II Foro Compliance en Málaga / L.O

La última mesa trató el tema “Tecnología y compliance: necesidades e impacto en la era digital”, cuya moderación corrió a cargo de Ignacio de la Vega, Director de Eurecat Innova Málaga, y la participación de Paola Simonian, Product Strategy Manager en Oracle, y de Toni De la Prieta Antoli, Managing Director Lead at Advanced Technology Center at EMEA South en Accenture. Paola puso en valor el papel de la ciberseguridad puesto que “hay que identificar el mapa de riesgos para ubicar las vulnerabilidades, ya que se guardan datos dispersos en muchos lugares. Muchas empresas esperan a tener una crisis para empezar a preocuparse”. Toni advirtió de que “la tecnología va tan rápido que es imposible que la regulación esté al día de sus avances”.

Tras el agradecimiento a asistentes y ponentes por parte de Rafael Perea Ortega y José María Muñoz, las palabras de cierre del II Foro de Compliance Ebísum fueron a cargo de Carlos Conde O’Donnell, Concejal de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. En su intervención puso en valor el papel del Compliance para la gestión de las empresas privadas, de las organizaciones públicas, de la sociedad en general y para Málaga en particular, y agradeció al Málaga C.F. su colaboración en la acogida del evento, así como a Fundación Bancaria Unicaja su patrocinio en este tipo de eventos de formación y concienciación en las mejores prácticas de comportamiento.